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Ройс пожертвовал € 500 тыс. на поддержку предприятий Дортмунда

сегодня, 04:09

Капитан «Боруссии» Марко Ройс и его жена Скарлетт запустили кампанию #HelpYourHomeTown (Помоги родному городу) и пожертвовали 500 тысяч евро предприятиям Дортмунда, чтобы помочь им минимизировать финансовые потери в период пандемии коронавируса.

30-летний полузащитник прокомментировал запуск кампании в своём инстаграме.

Существует много мелких и давно существующих предприятий, парикмахерских и кафе, которые тяжело содержать при нынешних обстоятельствах. Но именно эти небольшие заведения делают каждый город уникальным. Судьба наградила нас многим, и теперь мы хотим помочь и отдать что-то сами.

Ранее форвард «Баварии» Роберт Левандовски и его супруга Анна пожертвовали 1 млн евро на борьбу с коронавирусом.

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Все комментарии
Valdo Brunetti 9
Valdo Brunetti 9
сегодня в 08:18
Хороший парень этот Ройс. Его и Левандовски бы в Реал Мадрид
STVA 1
STVA 1
сегодня в 05:02
Молодец
shlomo
shlomo
сегодня в 04:36
Красава....
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 04:33
Достойный мужчины поступок!
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