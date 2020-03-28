Ройс пожертвовал € 500 тыс. на поддержку предприятий Дортмунда

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сегодня, 04:09

Капитан «Боруссии» и его жена Скарлетт запустили кампанию #HelpYourHomeTown (Помоги родному городу) и пожертвовали 500 тысяч евро предприятиям Дортмунда, чтобы помочь им минимизировать финансовые потери в период пандемии коронавируса.

30-летний полузащитник прокомментировал запуск кампании в своём инстаграме.

Существует много мелких и давно существующих предприятий, парикмахерских и кафе, которые тяжело содержать при нынешних обстоятельствах. Но именно эти небольшие заведения делают каждый город уникальным. Судьба наградила нас многим, и теперь мы хотим помочь и отдать что-то сами.

Ранее форвард «Баварии» Роберт Левандовски и его супруга Анна пожертвовали 1 млн евро на борьбу с коронавирусом.