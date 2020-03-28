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Роналду купил пять аппаратов ИВЛ для Мадейры

сегодня, 01:48

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду купил пять аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) для больниц Мадейры в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщил региональный секретарь во вопросам здравоохранения Педро Рамос.

Ранее голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа анонимно пожертвовал 300 тысяч евро Мадриду на борьбу с коронавирусом.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 04:09
Ну, тут три варианта:
1) Совесть проснулась;
2) Очередной фейк;
3) Или узнал, что Месси реально людям помогает, а не как он фейки кидает и что то ёкнуло, но не совесть.
Charismatic
Charismatic
сегодня в 03:29
Опять фейк?)
STVA 1
STVA 1
сегодня в 02:45
Молодец.
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