Роналду купил пять аппаратов ИВЛ для Мадейры

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду купил пять аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) для больниц Мадейры в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщил региональный секретарь во вопросам здравоохранения Педро Рамос.
Ранее голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа анонимно пожертвовал 300 тысяч евро Мадриду на борьбу с коронавирусом.
1) Совесть проснулась;
2) Очередной фейк;
3) Или узнал, что Месси реально людям помогает, а не как он фейки кидает и что то ёкнуло, но не совесть.
1) Совесть проснулась;
2) Очередной фейк;
3) Или узнал, что Месси реально людям помогает, а не как он фейки кидает и что то ёкнуло, но не совесть.