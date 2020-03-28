Роналду купил пять аппаратов ИВЛ для Мадейры

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сегодня, 01:48

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии купил пять аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) для больниц Мадейры в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщил региональный секретарь во вопросам здравоохранения Педро Рамос.

Ранее голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа анонимно пожертвовал 300 тысяч евро Мадриду на борьбу с коронавирусом.