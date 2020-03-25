Рамос стал послом ЮНИСЕФ

Защитник «Реала» Серхио Рамос и другие футболисты мадридского клуба начали сотрудничать с детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) для борьбы с пандемией коронавируса.
33-летний испанец прокомментировал это событие:
Я — посол ЮНИСЕФ. Мы постарались чем-то помочь. ЮНИСЕФ в пятницу доставит медикаменты в больницы. Мы внесли значимый вклад. Все мои одноклубники приняли участие в этом. Мы должны были помочь.
Ранее наставник «Гуанчжоу Эвергранд» Фабио Каннаваро отправил 30 тысяч масок и респираторов в Неаполь из Китая.