Рамос стал послом ЮНИСЕФ

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сегодня, 19:37

Защитник «Реала» и другие футболисты мадридского клуба начали сотрудничать с детским фондом ООН ( ЮНИСЕФ ) для борьбы с пандемией коронавируса.

33-летний испанец прокомментировал это событие:

Я — посол ЮНИСЕФ . Мы постарались чем-то помочь. ЮНИСЕФ в пятницу доставит медикаменты в больницы. Мы внесли значимый вклад. Все мои одноклубники приняли участие в этом. Мы должны были помочь.

Ранее наставник «Гуанчжоу Эвергранд» Фабио Каннаваро отправил 30 тысяч масок и респираторов в Неаполь из Китая.

Коронавирус и футбол