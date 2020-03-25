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Рамос стал послом ЮНИСЕФ

сегодня, 19:37

Защитник «Реала» Серхио Рамос и другие футболисты мадридского клуба начали сотрудничать с детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) для борьбы с пандемией коронавируса.

33-летний испанец прокомментировал это событие:

Я — посол ЮНИСЕФ. Мы постарались чем-то помочь. ЮНИСЕФ в пятницу доставит медикаменты в больницы. Мы внесли значимый вклад. Все мои одноклубники приняли участие в этом. Мы должны были помочь.

Ранее наставник «Гуанчжоу Эвергранд» Фабио Каннаваро отправил 30 тысяч масок и респираторов в Неаполь из Китая.

Коронавирус и футбол

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