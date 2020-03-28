Румменигге: «Гетце нужно меньше думать о деньгах и просиживать в соцсетях»

Спортивный директор «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге поделился мнением о неопределенном будущем полузащитника дортмундской «Боруссии» . У 27-летнего игрока летом этого года истекает контракт с клубом. Продлевать соглашение Марио не намерен.

Гетце нужно поменьше думать о деньгах и просиживать в социальных сетях. Иногда мне кажется, что он не футболист, а шоумен. Сейчас в нем будут заинтересованы только клубы из категории B. К примеру — «Эвертон», «Вест Хэм» или итальянские середняки. В Германии он мог бы вписаться в «Боруссию» М или «Байер».