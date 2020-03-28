ГлавнаяНовости

Румменигге: «Гетце нужно меньше думать о деньгах и просиживать в соцсетях»

сегодня, 17:12

Спортивный директор «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге поделился мнением о неопределенном будущем полузащитника дортмундской «Боруссии» Марио Гетце. У 27-летнего игрока летом этого года истекает контракт с клубом. Продлевать соглашение Марио не намерен.

Гетце нужно поменьше думать о деньгах и просиживать в социальных сетях. Иногда мне кажется, что он не футболист, а шоумен. Сейчас в нем будут заинтересованы только клубы из категории B. К примеру — «Эвертон», «Вест Хэм» или итальянские середняки. В Германии он мог бы вписаться в «Боруссию» М или «Байер».

Все новости
Степанович: «Йович делает всё, чтобы разрушить свою карьеру!»
Сегодня, 20:13 Комментарии0
Кака: «Очень грустно видеть Роналдиньо в таком положении»
Сегодня, 19:57 Комментарии1
Каррагер: «Насмешки над тренерами отвратительны и позорны»
Сегодня, 19:46 Комментарии1
Санья: «Фабрегас не был примером для подражания в „Арсенале“»
Сегодня, 19:27 Комментарии1
Милевский: «Странно, что в Белоруссии продолжают проводить матчи»
Сегодня, 19:24 Комментарии1
Защитник Настич: «Для БАТЭ наступило время настоящего теста»
Сегодня, 19:12 Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 19:26
Поздно ...время упущено, не вышло супер-звезды
311
311
сегодня в 17:52
Если бы он думал о деньгах, давно бы перешел в условный ПСЖ или в ту же Баварию!)
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 17:42
Калле одним ударом пригвоздил не только Золотого Мальчика, но и жеребят с аспирином, а ещё зачем-то ирисок и молотков (тянет на оксюморон).
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100