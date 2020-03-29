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Фердинанд призвал аннулировать сезон АПЛ

сегодня, 20:38

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд заявил, что если пандемия коронавируса не завершится в скором времени, сезон АПЛ необходимо аннулировать.

Мы должны понимать, что футбол — это просто игра. Сейчас есть вещи, куда важнее — это то, что происходит в обществе. Я уверен в своих словах. Если мы не найдем решения этой ситуации в ближайшие несколько недель, то сезон должен быть аннулирован и возобновлен в следующем сезоне заново.

Ранее полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган заявил, что «Ливерпуль» должен быть объявлен чемпионом, независимо от решения продолжать сезон или прекратить.

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Все комментарии
DEIVID
DEIVID
сегодня в 21:38
Англия именно тот чемпионат где чемпиона надо объявлять вне зависимости от того будет доигран сезон или нет. Это в Испании, Италии и Германии нельзя определять чемпиона из того что есть на данный момент.
vovinho11
vovinho11
сегодня в 21:23
Смешной экспертишка, смотри на таблицу
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 21:22
Что бы запел этот бывший футболист, если бы ранее выступал за "Ливерпуль" ? Легко, даже безответственно, рассуждать, имея статус бывшего игрока "МЮ". Ничем не рискуешь, твое мнение никого не интересует и, самое главное, - ничего не решает.
ДСА
ДСА
сегодня в 21:10
Победителя объявить, а остальные не важно.
Игорь Волков
Игорь Волков
сегодня в 21:00
25 очков отрыва...Не валяй дурака, Рио. Зависть сейчас неуместна.
Foxes
Foxes
сегодня в 20:58
Ага щас!
abramjan
abramjan
сегодня в 20:51
сезон надо аннулировать а чемпиона не обьявлять
ЮHBA
ЮHBA
сегодня в 20:46
Нужно расформировать мю!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 20:45
Нужно сделать везде одинаково и это должно будет волевое решение УЕФА.
Иначе, где-то аннулируют, где-то нет. Кто-то в еврокубки, кто-то нет. Кому-то плюс 1 трофей, кому-то ничего. Как потом считать, кто самый титулованный клуб, если кто-то сыграет больше на сезон.
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