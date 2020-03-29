Фердинанд призвал аннулировать сезон АПЛ

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд заявил, что если пандемия коронавируса не завершится в скором времени, сезон АПЛ необходимо аннулировать.
Мы должны понимать, что футбол — это просто игра. Сейчас есть вещи, куда важнее — это то, что происходит в обществе. Я уверен в своих словах. Если мы не найдем решения этой ситуации в ближайшие несколько недель, то сезон должен быть аннулирован и возобновлен в следующем сезоне заново.
Ранее полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган заявил, что «Ливерпуль» должен быть объявлен чемпионом, независимо от решения продолжать сезон или прекратить.
Иначе, где-то аннулируют, где-то нет. Кто-то в еврокубки, кто-то нет. Кому-то плюс 1 трофей, кому-то ничего. Как потом считать, кто самый титулованный клуб, если кто-то сыграет больше на сезон.
Иначе, где-то аннулируют, где-то нет. Кто-то в еврокубки, кто-то нет. Кому-то плюс 1 трофей, кому-то ничего. Как потом считать, кто самый титулованный клуб, если кто-то сыграет больше на сезон.