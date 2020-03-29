Фердинанд призвал аннулировать сезон АПЛ

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» заявил, что если пандемия коронавируса не завершится в скором времени, сезон АПЛ необходимо аннулировать.

Мы должны понимать, что футбол — это просто игра. Сейчас есть вещи, куда важнее — это то, что происходит в обществе. Я уверен в своих словах. Если мы не найдем решения этой ситуации в ближайшие несколько недель, то сезон должен быть аннулирован и возобновлен в следующем сезоне заново.