Кассано: «Скорее всего, Серия А возобновится не раньше июля»

Бывший нападающий сборной Италии порассуждал о вариантах завершения текущего сезона Серии А. Напомним, что матчи чемпионата приостановлены из-за пандемии коронавируса.

Думаю, раз «Ювентус» урезал зарплаты игрокам на март, апрель, май и июнь, то раньше июля Серия А не возобновится. Иначе руководство «Юве» сообщало бы об этом в каждом новом месяце, а не сразу на четыре.

Я хотел бы, чтобы Габриэле Гравина (Президент Итальянской федерации футбола — прим.) оказался прав и чемпионат продолжился 3 мая. Но при идеальных раскладах команды возобновят тренировки только с 3 мая. Чтобы набрать форму, им потребуется месяц. Соответственно чемпионат закончится в августе, и следующий сезон окажется слишком плотным. Проще провести матчи плей-офф, по итогам которого определить чемпиона-2020.