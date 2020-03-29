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Кассано: «Скорее всего, Серия А возобновится не раньше июля»

сегодня, 20:31

Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано порассуждал о вариантах завершения текущего сезона Серии А. Напомним, что матчи чемпионата приостановлены из-за пандемии коронавируса.

Думаю, раз «Ювентус» урезал зарплаты игрокам на март, апрель, май и июнь, то раньше июля Серия А не возобновится. Иначе руководство «Юве» сообщало бы об этом в каждом новом месяце, а не сразу на четыре.

Я хотел бы, чтобы Габриэле Гравина (Президент Итальянской федерации футбола — прим.) оказался прав и чемпионат продолжился 3 мая. Но при идеальных раскладах команды возобновят тренировки только с 3 мая. Чтобы набрать форму, им потребуется месяц. Соответственно чемпионат закончится в августе, и следующий сезон окажется слишком плотным. Проще провести матчи плей-офф, по итогам которого определить чемпиона-2020.

Тем временем стало известно, что итальянский спорт получит 400 млн евро в качестве поддержки от властей.

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