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Д. Реднапп: «Озил не реализовал свой потенциал, но зато выиграл ЧМ-2014»

сегодня, 19:44

Бывший полузащитник сборной Англии Джейми Реднапп высоко отозвался о достижениях хавбека «Арсенала» Месута Озила.

Соглашусь, что он не реализовал свой потенциал, но зато Месут выиграл ЧМ-2014 году в составе сборной Германии. Я бы все отдал за это. Когда мы наблюдаем за его пасами, то можем спросить себя: «Мог ли он сделать больше?».

Разумеется, именно поэтому сейчас на него смотришь с большим разочарованием. Но когда он будет оценивать свою карьеру, то поймет, что доставил людям большую радость, поймет, что у него была славная карьера.

Недавно Реднапп похвалил игру полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брюйне.

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