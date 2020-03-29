Д. Реднапп: «Озил не реализовал свой потенциал, но зато выиграл ЧМ-2014»

Бывший полузащитник сборной Англии высоко отозвался о достижениях хавбека «Арсенала» .

Соглашусь, что он не реализовал свой потенциал, но зато Месут выиграл ЧМ -2014 году в составе сборной Германии. Я бы все отдал за это. Когда мы наблюдаем за его пасами, то можем спросить себя: «Мог ли он сделать больше?».

Разумеется, именно поэтому сейчас на него смотришь с большим разочарованием. Но когда он будет оценивать свою карьеру, то поймет, что доставил людям большую радость, поймет, что у него была славная карьера.