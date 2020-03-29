ГлавнаяНовости

Щесны: «Роналду купил каждому игроку „Ювентуса“ iMac»

сегодня, 19:37

Голкипер «Ювентуса» Войцех Щесны рассказал о том, как нападающий Криштиану Роналду сделал подарки своим одноклубникам.

В «Ювентусе» при Массимилиано Аллегри было правило — за красные карточки и опоздания футболисты должны делать подарки одноклубникам. Тогда в матче с «Валенсией» в Лиге чемпионов Роналду был удален с поля и ему пришлось делать подарки.

Теперь у нас всех есть iMac. Пришлось подождать какое-то время, потому что Роналду не был согласен с той красной карточкой и говорил, что не делал ничего плохого. После двух месяцев споров мы все получили по iMac.

Все новости
Флик: «Сейчас не думаю о продлении контракта с „Баварией“»
Сегодня, 19:50 Комментарии0
Д. Реднапп: «Озил не реализовал свой потенциал, но зато выиграл ЧМ-2014»
Сегодня, 19:44 Комментарии0
Хави: «Очевидно, я хочу вернуться в Барселону»
Сегодня, 19:13 Комментарии2
Филиппо Индзаги назвал лучшего итальянского игрока на данный момент
Сегодня, 18:57 Комментарии0
Гравина: «„Ювентус“ должен стать примером для всех»
Сегодня, 18:51 Комментарии2
Чеферин: «Никто не знал, что Ломбардия станет эпицентром коронавируса»
Сегодня, 18:44 Комментарии0
Обсудить
Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 19:47
Этак они и судью в долю возьмут....
Будут красные Роналду штамповать....пока у Аппла вся продукция не закончится...)))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100