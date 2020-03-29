Щесны: «Роналду купил каждому игроку „Ювентуса“ iMac»

1585499861

сегодня, 19:37

Голкипер «Ювентуса» рассказал о том, как нападающий сделал подарки своим одноклубникам.

В «Ювентусе» при было правило — за красные карточки и опоздания футболисты должны делать подарки одноклубникам. Тогда в матче с «Валенсией» в Лиге чемпионов Роналду был удален с поля и ему пришлось делать подарки.