Щесны: «Роналду купил каждому игроку „Ювентуса“ iMac»

Голкипер «Ювентуса» Войцех Щесны рассказал о том, как нападающий Криштиану Роналду сделал подарки своим одноклубникам.
В «Ювентусе» при Массимилиано Аллегри было правило — за красные карточки и опоздания футболисты должны делать подарки одноклубникам. Тогда в матче с «Валенсией» в Лиге чемпионов Роналду был удален с поля и ему пришлось делать подарки.
Теперь у нас всех есть iMac. Пришлось подождать какое-то время, потому что Роналду не был согласен с той красной карточкой и говорил, что не делал ничего плохого. После двух месяцев споров мы все получили по iMac.
Будут красные Роналду штамповать....пока у Аппла вся продукция не закончится...)))
Будут красные Роналду штамповать....пока у Аппла вся продукция не закончится...)))