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ЦСКА решил продлить карантин до 1 мая

сегодня, 15:19

Как сообщает источник, ЦСКА продлил карантин до 1 мая.

Футболисты будут находиться в самоизоляции, тренируясь самостоятельно.

Ранее карантин у игроков ЦСКА был до 7 апреля.

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Великолепный
Великолепный ответил Сергей Саныч
сегодня в 17:02
Полностью с тобой согласен.
Но все идёт к тому
Что назначат кабинетного чемпиона.
Faustello
Faustello ответил За адекватность
сегодня в 17:01
Мы тут с другом до 9-го мая продлили. Да и 1-го нарушим., шашлычки еще не отменили. Ну а 9-е свято,Да и спиртные напитки имеют место быть, не ходя в магазин. Всем добра и здоровья..
Не отобрать никакому вирусу у русского человека святой майский шашлычный угар ))
Faustello
Faustello ответил Сергей Саныч
сегодня в 17:00
Надо поставить крест на этом чемпионате и промежуточные результаты аннулировать.
))) Спартак, такой Спартак... )))
Сергей Саныч
Сергей Саныч
сегодня в 16:45
Надо поставить крест на этом чемпионате и промежуточные результаты аннулировать.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 16:41
цска знает что делает!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 16:30
Вполне оправданное решения. Ситуация с вирусом очень напряженная . Надо поберечься .
Всем здоровья.
oFANATo
oFANATo ответил makkie
сегодня в 16:26, ред.
Похоже на то.

С учётом того что надо будет набирать форму
после карантина, а там ещё недели три надо будет, что бы хоть как то набрать форму, и согнать лишний жирок.
makkie
makkie
сегодня в 16:14
Сдаётся мне, что чемпионат так и не доиграют...
oFANATo
oFANATo
сегодня в 16:11
Понятно что до 7 апреля это маленький срок.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 15:55
ЦСКА умно решили.
За адекватность
За адекватность
сегодня в 15:34
Мы тут с другом до 9-го мая продлили. Да и 1-го нарушим., шашлычки еще не отменили. Ну а 9-е свято,Да и спиртные напитки имеют место быть, не ходя в магазин. Всем добра и здоровья..
ermak6848
ermak6848
сегодня в 15:28
правильное решение.
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