ЦСКА решил продлить карантин до 1 мая

Как сообщает источник, ЦСКА продлил карантин до 1 мая.
Футболисты будут находиться в самоизоляции, тренируясь самостоятельно.
Ранее карантин у игроков ЦСКА был до 7 апреля.
Как сообщает источник, ЦСКА продлил карантин до 1 мая.
Футболисты будут находиться в самоизоляции, тренируясь самостоятельно.
Ранее карантин у игроков ЦСКА был до 7 апреля.
Но все идёт к тому
Что назначат кабинетного чемпиона.
Но все идёт к тому
Что назначат кабинетного чемпиона.
Всем здоровья.
Всем здоровья.
С учётом того что надо будет набирать форму
после карантина, а там ещё недели три надо будет, что бы хоть как то набрать форму, и согнать лишний жирок.
С учётом того что надо будет набирать форму
после карантина, а там ещё недели три надо будет, что бы хоть как то набрать форму, и согнать лишний жирок.