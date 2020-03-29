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Гендиректор «Зенита» Медведев записал видеообращение к болельщикам

сегодня, 20:07

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев записал видеообращение к болельщикам петербургской команды с призывом находиться дома, чтобы снизить угрозу распространения коронавируса.

Дорогие болельщики «Зенита». Друзья. Я, Александр Медведев, так же как и все игроки, тренеры, сотрудники клуба — остаемся на следующей неделе дома, соблюдая режим самоизоляции. Ситуация с коронавирусом очень непростая и требует от всех нас и каждого дисциплины, серьезности и самоограничения. Оставаясь дома, мы можем существенно снизить темпы распространения эпидемии коронавируса в нашей стране.

Клуб будет делать все, чтобы быть ближе к вам болельщики хотя бы виртуально. Смотрите «Зенит-ТВ», делайте вместе с игроками зарядку, смотрите, как игроки готовят вкусные блюда, читайте репортажи. Берегите себя. Будьте здоровы.

Недавно Медведев заявил, что дискуссия о досрочном завершении или аннулировании результатов сезона РПЛ нецелесообразна.

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112910415
112910415
сегодня в 20:56
Чем дальше в лес ...
drug01
drug01
сегодня в 20:52
Всем надо терпеть........!!!!!!!!
LOpp
LOpp
сегодня в 20:37
Болельщики Зенита с шашлыков вернуться и посмотрят на это видеообращение
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
сегодня в 20:22
Было бы идеально, если бы Медведев вообще самоизолировался от "Зенита", потому что покупки Суторминых и Малкомов, "Сочи" и "Оренбург", физрук Сережа - это тот позор, который при нормальном руководстве был бы неприемлем.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 20:21
Скучно без футбола...
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