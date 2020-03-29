Гендиректор «Зенита» Медведев записал видеообращение к болельщикам

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев записал видеообращение к болельщикам петербургской команды с призывом находиться дома, чтобы снизить угрозу распространения коронавируса.

Дорогие болельщики «Зенита». Друзья. Я, Александр Медведев, так же как и все игроки, тренеры, сотрудники клуба — остаемся на следующей неделе дома, соблюдая режим самоизоляции. Ситуация с коронавирусом очень непростая и требует от всех нас и каждого дисциплины, серьезности и самоограничения. Оставаясь дома, мы можем существенно снизить темпы распространения эпидемии коронавируса в нашей стране.

Клуб будет делать все, чтобы быть ближе к вам болельщики хотя бы виртуально. Смотрите «Зенит-ТВ», делайте вместе с игроками зарядку, смотрите, как игроки готовят вкусные блюда, читайте репортажи. Берегите себя. Будьте здоровы.