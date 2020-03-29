ГлавнаяНовости

«Спартак» призвал соблюдать социальную дистанцию

сегодня, 21:37

«Спартак» в социальных сетях призвал всех сидеть дома во время пандемии коронавируса:

Соблюдайте социальную дистанцию.

Не выходите из дома без крайней необходимости и берегите себя!

Ранее «Ростов» показал ролик о том, как уберечь себя от коронавируса.

Все новости
Гендиректор «Зенита» Медведев записал видеообращение к болельщикам
Сегодня, 20:07 ВидеоКомментарии5
«Уфа» продлила карантин до 12 апреля
Сегодня, 19:12 Комментарии0
«Ростов» показал ролик о том, как уберечь себя от коронавируса
Вчера, 16:20 ВидеоКомментарии1
«Сочи» изменил логотип в связи с пандемией коронавируса
Вчера, 13:23 ФотоКомментарии5
«Рубин» опубликовал гайд по коронавирусу от Слуцкого
26 марта ВидеоКомментарии3
«Зенит» запускает кулинарное шоу «Домашняя заготовка»
26 марта ФотоКомментарии2
Обсудить
Все комментарии
VIPded
VIPded
сегодня в 22:19
В тарасовской бане разметку дистанций уже нарисовали?)))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100