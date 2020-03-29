«Спартак» призвал соблюдать социальную дистанцию

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«Спартак» в социальных сетях призвал всех сидеть дома во время пандемии коронавируса:

Соблюдайте социальную дистанцию. Не выходите из дома без крайней необходимости и берегите себя!

📏 Соблюдайте социальную дистанцию

🏡 Не выходите из дома без крайней необходимости и берегите себя!#ОставайтесьДома #StayAtHome #СоциальнаяДистанция #SocialDistance #CoronaOut #БолейТолькоСпартаком pic.twitter.com/7am4fT39vB — F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) March 29, 2020

Ранее «Ростов» показал ролик о том, как уберечь себя от коронавируса.