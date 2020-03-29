«Спартак» призвал соблюдать социальную дистанцию

«Спартак» в социальных сетях призвал всех сидеть дома во время пандемии коронавируса:
Соблюдайте социальную дистанцию.
Не выходите из дома без крайней необходимости и берегите себя!
📏 Соблюдайте социальную дистанцию— F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) March 29, 2020
🏡 Не выходите из дома без крайней необходимости и берегите себя!#ОставайтесьДома #StayAtHome #СоциальнаяДистанция #SocialDistance #CoronaOut #БолейТолькоСпартаком pic.twitter.com/7am4fT39vB
Ранее «Ростов» показал ролик о том, как уберечь себя от коронавируса.