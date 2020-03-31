Бартомеу: «Месси в первый же день предложил сократить зарплату игрокам»

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сегодня, 06:23

Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу прокомментировал объявление капитана команды о сокращении зарплат игроков клуба на 70%.

Месси в первый же день сказал мне о необходимости этого сокращения. Это предложения пришло от капитанов [команды]. Это жест, который говорит об их приверженности клубу.

Бартомеу также прокомментировал слова Месси о попытках кого-то внутри «Барселоны» усилить давление на игроков. Напомним, несколько дней назад СМИ сообщили об отказе игроков «Барселоны» от понижения зарплаты.