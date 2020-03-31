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Бартомеу: «Месси в первый же день предложил сократить зарплату игрокам»

сегодня, 06:23

Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу прокомментировал объявление капитана команды Лионеля Месси о сокращении зарплат игроков клуба на 70%.

Месси в первый же день сказал мне о необходимости этого сокращения. Это предложения пришло от капитанов [команды]. Это жест, который говорит об их приверженности клубу.

Бартомеу также прокомментировал слова Месси о попытках кого-то внутри «Барселоны» усилить давление на игроков. Напомним, несколько дней назад СМИ сообщили об отказе игроков «Барселоны» от понижения зарплаты.

Возможно, имело место разочарование словами людей внутри и вне клуба, не владеющими всей информацией. Переговоры вели только я и Оскар Грау (Прим. — генеральный директор «Барселоны»), и мы ничего [никому] не рассказывали.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 08:15
Начали теперь отказывать Месси.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 07:45
СМИшники любят жаренные факты и не факты!!!
Игорь Волков
Игорь Волков
сегодня в 07:40
Бартомеу боится потерять свой пост, потому так и говорит)
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 07:16
Щас сливочные глоры подавятся за завтраком))
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