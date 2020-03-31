Бартомеу: «Месси в первый же день предложил сократить зарплату игрокам»

Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу прокомментировал объявление капитана команды Лионеля Месси о сокращении зарплат игроков клуба на 70%.
Месси в первый же день сказал мне о необходимости этого сокращения. Это предложения пришло от капитанов [команды]. Это жест, который говорит об их приверженности клубу.
Бартомеу также прокомментировал слова Месси о попытках кого-то внутри «Барселоны» усилить давление на игроков. Напомним, несколько дней назад СМИ сообщили об отказе игроков «Барселоны» от понижения зарплаты.
Возможно, имело место разочарование словами людей внутри и вне клуба, не владеющими всей информацией. Переговоры вели только я и Оскар Грау (Прим. — генеральный директор «Барселоны»), и мы ничего [никому] не рассказывали.