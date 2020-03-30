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Гвардиола: «Мы вернёмся сильнее и немного толще»

сегодня, 21:01

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола обратился к болельщикам в связи с эпидемией коронавируса.

Нам не хватает футбола. Не хватает жизни, которая была у нас всего несколько дней назад. Сейчас нужно слушать рекомендации врачей.

Сейчас же настало время слушать ученых, врачей и медсестер. Вы – моя футбольная семья. Сделаем все, чтобы вы чувствовали себя как можно лучше. Мы вернемся и будем сильнее, лучше, умнее и... немного толще. Оставайтесь дома!

Ранее Гвардиола пожертвовал миллион евро на борьбу с коронавирусом. 

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 21:42
отлично сказано хоссе!!!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 21:27
Хорошо сказано!
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