Гвардиола: «Мы вернёмся сильнее и немного толще»

Рулевой «Манчестер Сити» обратился к болельщикам в связи с эпидемией коронавируса.

Нам не хватает футбола. Не хватает жизни, которая была у нас всего несколько дней назад. Сейчас нужно слушать рекомендации врачей.

Сейчас же настало время слушать ученых, врачей и медсестер. Вы – моя футбольная семья. Сделаем все, чтобы вы чувствовали себя как можно лучше. Мы вернемся и будем сильнее, лучше, умнее и... немного толще. Оставайтесь дома!