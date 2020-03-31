Тите: «Неймар очень важен для сборной, но не незаменим»

Главный тренер сборной Бразилии Тите в интервью France Football высказался о своём подопечном, нападающем «Пари Сен-Жермен» Неймаре, и его значимости для национальной команды.

Неймар придаёт вам уверенности, потому что привносит в вашу игру непредсказуемость. Он может предложить индивидуальное или командное решение, на которое не способны другие игроки.

С ним меняется и потенциал команды, потому что этот игрок будет очень ярким на поле. [Здоровый] Неймар, о котором я говорю, обладал всеми физическими и психологическими способностями... Неймар очень важен, но не незаменим.