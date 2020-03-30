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Гуренко: «Люди во всём мире узнают, что в Беларуси тоже играют в футбол»

сегодня, 22:22

Наставник минского «Динамо» Сергей Гуренко рад, что чемпионат Беларуси не был приостановлен из-за коронавируса.

Уверен ли, что власти публикуют достоверную статистику числа зараженных в стране? Ни в чем нельзя быть уверенным на сто процентов. Но, к счастью, среди моих близких и знакомых, никто не заболел. А насчет доверия… Не надо думать, что Беларусь – настолько закрытая страна, что здесь можно скрыть любую информацию. Ничего подобного. Если бы больницы действительно были переполнены, это бы просочилось в СМИ. А раз такого нет, значит, государство контролирует ситуацию.

Допускаю ли, что приостановка чемпионата все же будет? Ничего не исключаю. Что будет, то будет. Но вообще, прямо сейчас смысла нет. Метро открыто, а там людей гораздо больше, чем на трибунах. Значит, играть со зрителями можно. Если, конечно, не закрыть вообще все.

Сейчас люди во всем мире узнают, что есть такая страна, чемпионат, что здесь тоже играют в футбол. Для ребят это большой стимул хорошо себя проявить. Может, мы наконец-то задумаемся, что нужно улучшать качество трансляций, качество стадионов. И на судей ложится большая ответственность (улыбается).

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