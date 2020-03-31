Экс-футболист «Барселоны» находится в критическом состоянии в больнице

Сообщается, что бывший турецкий футболист Рушту Речбер находится в критическом состоянии в больнице.
Супруга экс-футболиста «Барселоны» подтвердила, что Рушту в данный момент находится в больнице после положительного теста на коронавирус.
Напомним, что недавно бывший президент «Реала» умер от коронавируса.
"Просто это напрочь убивает желание играть, как и какой бы то ни было спортивный фейрплей"
"Просто это напрочь убивает желание играть, как и какой бы то ни было спортивный фейрплей"
--- Раз сами говорите, что не можете определить мультов. ---
Где я такое сказал ?
Вот как раз-таки при небольшой доле внимательности идентифицируются они со 100% вероятностью
--- Раз сами говорите, что не можете определить мультов. ---
Где я такое сказал ?
Вот как раз-таки при небольшой доле внимательности идентифицируются они со 100% вероятностью