Экс-футболист «Барселоны» находится в критическом состоянии в больнице

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сегодня, 13:34

Сообщается, что бывший турецкий футболист находится в критическом состоянии в больнице.

Супруга экс-футболиста «Барселоны» подтвердила, что Рушту в данный момент находится в больнице после положительного теста на коронавирус.

Напомним, что недавно бывший президент «Реала» умер от коронавируса.