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Экс-футболист «Барселоны» находится в критическом состоянии в больнице

сегодня, 13:34

Сообщается, что бывший турецкий футболист Рушту Речбер находится в критическом состоянии в больнице. 

Супруга экс-футболиста «Барселоны» подтвердила, что Рушту в данный момент находится в больнице после положительного теста на коронавирус. 

Напомним, что недавно бывший президент «Реала» умер от коронавируса.

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Mikki
Mikki ответил max74
сегодня в 14:00, ред.
"И когда тебя такие клиенты начинают поджимать, то к фэйрплей это уже не имеет никакого отношения"

"Просто это напрочь убивает желание играть, как и какой бы то ни было спортивный фейрплей"
Gallardo27
Gallardo27
сегодня в 13:54
Хреново..
max74
max74 ответил Mikki
сегодня в 13:49, ред.
Подозрений у меня нет, просто у вас постоянные противоречия. Вот и тут вы всех призываете к некому "фейр-плею", но раз так, то может тогда и про презумпцию невиновности не будете забывать? Раз сами говорите, что не можете определить мультов.
В каких моих выражениях вы увидели, что я тут кого-то к чему-то призываю ? Я просто, отвечая на ваши вопросы, объясняю что очень неприятно играть, когда тебя загоняют с помощью трёх аккаунтов, как волка на флажки.

--- Раз сами говорите, что не можете определить мультов. ---

Где я такое сказал ?

Вот как раз-таки при небольшой доле внимательности идентифицируются они со 100% вероятностью
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