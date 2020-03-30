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Грилиш нарушил карантин и попал в ДТП

сегодня, 09:48

Полузащитник «Астон Виллы» Джек Грилиш попал в ДТП.

24-летний игрок попал в аварию около 8 утра 28 марта. Range Rover Грилиша повредил три автомобиля. Капитан «Виллы» сначала пообещал владельцам этих машин, что возместит их убытки, но затем куда-то скрылся.

Один из свидетелей происшествия подробно рассказал об этом:

Они тусовались всю ночь на вечеринке. Шум прекратился где-то около 8 утра, когда была слышна серия столкновений. Грилиш стоял на улице возле своей машины. Странно видеть такого богатого человека таким неуверенным. Там был жуткий скандал, потому что Грилиш старался побыстрее скрыться с места происшествия, а люди ждали от него ответа.

Отметим, что за пару часов до этого Грилиш выложил видео в социальных сетях, где призвал болельщиков оставаться дома.

Ранее сообщалось, что МЮ нацелен на приобретение Грилиша.

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VIPded
VIPded
сегодня в 10:54
Двуличные инстаграмщики бесят...(((
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