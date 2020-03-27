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«Крылья Советов» продлили паузу в тренировочном процессе до 7 апреля

вчера, 20:31

«Крылья Советов» продлили паузу в тренировочном процессе команды. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте самарского клуба.

Руководством ПФК «Крылья Советов» совместно с медицинским штабом клуба принято решение продлить паузу в тренировочном процессе нашей команды. Футболисты могут приступить к занятиям 7 апреля. Такое решение было принято в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой. Иностранные футболисты «Крыльев» находятся в Самаре. Все игроки нашей команды соблюдают рекомендации по профилактике распространения коронавирусной инфекции. Также футболисты поддерживают физическую форму индивидуально.  

Ранее сообщалось, что в ЦСКА продлили режим самоизоляции до 7 апреля.

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Все комментарии
drug01
drug01
вчера в 21:33
Пока можно и отдохнуть......
shlomo
shlomo
вчера в 21:01
Ну КС красавцы....
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 20:52
Ещё 30 дней нужно добавить.
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