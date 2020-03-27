«Крылья Советов» продлили паузу в тренировочном процессе до 7 апреля

«Крылья Советов» продлили паузу в тренировочном процессе команды. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте самарского клуба.

Руководством ПФК «Крылья Советов» совместно с медицинским штабом клуба принято решение продлить паузу в тренировочном процессе нашей команды. Футболисты могут приступить к занятиям 7 апреля. Такое решение было принято в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой. Иностранные футболисты «Крыльев» находятся в Самаре. Все игроки нашей команды соблюдают рекомендации по профилактике распространения коронавирусной инфекции. Также футболисты поддерживают физическую форму индивидуально.