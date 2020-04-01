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Депутат Лебедев прокомментировал продление паузы в чемпионате России

вчера, 22:01

Депутат Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал решение РФС продлить до 31 мая паузу в российской Премьер-Лиге, вызванную пандемией коронавируса.

Я считаю, что решение исполкома — это вполне ожидаемая новость. Уже другие европейские чемпионаты дали понять, что раньше мая мы футбол не увидим. Конечно, как болельщику и любителю футбола, мне грустно и жалко, что мы так долго не увидим игру. Но мы прекрасно понимаем, что лучше сидеть на футболе здоровым и живым при полном стадионе, чем на расстоянии двух метров друг от друга в масках и в перчатках.

Впервые, наверное, за последние 100 лет на мир обрушилась подобная эпидемия. Безусловно, мир не особо был готов к подобной ситуации, но футбол — не самое страшное, что можно потерять в этой ситуации, поэтому остается терпеть и ждать. Я считаю, решение, что уже в июле футболисты и болельщики смогут вернуться на стадионы, выглядит оптимистичным.

Думаю, если даже 31 мая РФС объявит о возобновления чемпионата, то минимум две недели понадобится, чтобы клубы начали тренировки, сборы и какие-то восстановительные процедуры. Я думаю, что УЕФА и ФИФА найдут способ, чтобы европейскому футболу было удобно возобновление большого футбола, это касается как матчей внутренних чемпионатов, так и матчей Лиги Европы, Лиги чемпионов, а также матчей национальных сборных.

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Все комментарии
minai
minai
вчера в 23:11
А где "новость" ?
drug01
drug01
вчера в 22:46
Он все знает первый!
mihaluch
mihaluch
вчера в 22:14
Лебедев накоментирует.
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