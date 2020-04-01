Депутат Лебедев прокомментировал продление паузы в чемпионате России

Депутат Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал решение РФС продлить до 31 мая паузу в российской Премьер-Лиге, вызванную пандемией коронавируса.

Я считаю, что решение исполкома — это вполне ожидаемая новость. Уже другие европейские чемпионаты дали понять, что раньше мая мы футбол не увидим. Конечно, как болельщику и любителю футбола, мне грустно и жалко, что мы так долго не увидим игру. Но мы прекрасно понимаем, что лучше сидеть на футболе здоровым и живым при полном стадионе, чем на расстоянии двух метров друг от друга в масках и в перчатках.

Впервые, наверное, за последние 100 лет на мир обрушилась подобная эпидемия. Безусловно, мир не особо был готов к подобной ситуации, но футбол — не самое страшное, что можно потерять в этой ситуации, поэтому остается терпеть и ждать. Я считаю, решение, что уже в июле футболисты и болельщики смогут вернуться на стадионы, выглядит оптимистичным.