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Червиченко: «Нечестно отправлять в еврокубки тех, кто опозорился в 2019-м»

сегодня, 01:28

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал новость о том, что УЕФА настаивает, чтобы национальные чемпионаты были доиграны.

Идея о полном обнулении сезона изначально была не совсем реальной. А что делать с теми, кто старался, бился в этом сезоне? Возьмём тот же наш «Ростов», который в прошлом сезоне был не очень высоко, а в этом постоянно находился в зоне Лиги чемпионов или около неё. То есть, отыграв треть сезона в лидерах, он в итоге останется без еврокубков? Тогда, получается, от России поедут на международную арену те же клубы, что опозорились в нынешнем розыгрыше? Это совершенно несправедливо. Если совсем нет выхода, то было бы более разумно раздать медали и еврокубковые путёвки по итогам сыгранных матчей. Но лучше всего всё-таки довести чемпионат до конца.

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Все комментарии
Иван Тасминский
Иван Тасминский
сегодня в 02:06
Если бы в еврокубки не отправляли тех, кто там опозорился в прошлом году, то Спартак бы максимум через год в них выступал, и то, только если бы попал в их зону. Хорошее нововведение, мне нравится.
Digger88
Digger88
сегодня в 01:38
Прошлый сезон: Зенит, Локомотив, Краснодар, ЦСКА, Спартак
На данный момент: Зенит, Локомотив, Краснодар, Ростов, ЦСКА
Велика разница конечно)
Я сильно сомневаюсь, что расклад поменяется, как говорится та же ж0па, только без Спартака.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 01:36
Да конечно не честно.
beefs
beefs
сегодня в 01:32
Запутанно и эмоционально...
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