Червиченко: «Нечестно отправлять в еврокубки тех, кто опозорился в 2019-м»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал новость о том, что УЕФА настаивает, чтобы национальные чемпионаты были доиграны.

Идея о полном обнулении сезона изначально была не совсем реальной. А что делать с теми, кто старался, бился в этом сезоне? Возьмём тот же наш «Ростов», который в прошлом сезоне был не очень высоко, а в этом постоянно находился в зоне Лиги чемпионов или около неё. То есть, отыграв треть сезона в лидерах, он в итоге останется без еврокубков? Тогда, получается, от России поедут на международную арену те же клубы, что опозорились в нынешнем розыгрыше? Это совершенно несправедливо. Если совсем нет выхода, то было бы более разумно раздать медали и еврокубковые путёвки по итогам сыгранных матчей. Но лучше всего всё-таки довести чемпионат до конца.