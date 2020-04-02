Трабукки раскритиковал игроков «Спартака» и ЦСКА, сыгравших в кибердерби

Известный футбольный агент Марко Трабукки в своём «твиттере» подверг критике футболистов «Спартака» и ЦСКА, которые пришли на студию «Матч ТВ» для участия в развлекательном телешоу.
Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов и полузащитник армейцев Константин Кучаев провели матч в футбольном симуляторе FIFA 20 против форварда Александра Соболева и защитника Георгия Джикии, представляющих «Спартак». Кибердерби завершилось со счётом 2:1 в пользу ЦСКА.
Трабукки выразил своё недовольство приходом игроков на телешоу во время режима самоизоляции в связи с пандемией коронавируса.
По всей Европе ведущие футболисты строго соблюдают самоизоляцию в своих квартирах. Своим примером они призывают народ также не выходить из дома.
Тем временем в Москве...
По всей Европе ведущие футболисты строго соблюдают самоизоляцию в своих квартирах. Своим примером они призывают народ также не выходить из дома.— Marco Trabucchi (@marco_trabucchi) 1 апреля 2020 г.
Тем временем в Москве 👏🏼👏🏼👏🏼 pic.twitter.com/AzodNGtzxU
Напомним, вчера стало известно о том, что футболисты «Спартака» согласились на понижение зарплаты в условиях кризиса.