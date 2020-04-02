ГлавнаяНовости

Трабукки раскритиковал игроков «Спартака» и ЦСКА, сыгравших в кибердерби

сегодня, 01:53

Известный футбольный агент Марко Трабукки в своём «твиттере» подверг критике футболистов «Спартака» и ЦСКА, которые пришли на студию «Матч ТВ» для участия в развлекательном телешоу.

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов и полузащитник армейцев Константин Кучаев провели матч в футбольном симуляторе FIFA 20 против форварда Александра Соболева и защитника Георгия Джикии, представляющих «Спартак». Кибердерби завершилось со счётом 2:1 в пользу ЦСКА.

Трабукки выразил своё недовольство приходом игроков на телешоу во время режима самоизоляции в связи с пандемией коронавируса.

По всей Европе ведущие футболисты строго соблюдают самоизоляцию в своих квартирах. Своим примером они призывают народ также не выходить из дома.

Тем временем в Москве...

Напомним, вчера стало известно о том, что футболисты «Спартака» согласились на понижение зарплаты в условиях кризиса.

Все новости
Червиченко: «Нечестно отправлять в еврокубки тех, кто опозорился в 2019-м»
Сегодня, 01:28 Комментарии4
Депутат Лебедев прокомментировал продление паузы в чемпионате России
Вчера, 22:01 Комментарии3
Федун: «Есть риск того, что и летом карантин продолжится»
Вчера, 21:07 Комментарии20
Сычёв: «В „Локомотиве“ я хотел играть до конца карьеры»
Вчера, 17:38 Комментарии14
«Уфа»: «Общее собрание клубов РПЛ состоится в конце недели»
Вчера, 16:43 Комментарии5
Глава ФНЛ рассчитывает, что «Луч» сможет доиграть сезон
Вчера, 16:24 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
mortid
mortid
сегодня в 02:43
А только на днях эти упыри давали советы всей стране типа сиди дома, соблюдай дистанцию и всё такое :D Cтрана дураков ска.
Юррыч
Юррыч
сегодня в 02:05
Правильно раскритиковал.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 01:58
Каждый по своему с ума сходит.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100