Трабукки раскритиковал игроков «Спартака» и ЦСКА, сыгравших в кибердерби

1585781607

сегодня, 01:53

Известный футбольный агент Марко Трабукки в своём «твиттере» подверг критике футболистов «Спартака» и ЦСКА , которые пришли на студию «Матч ТВ» для участия в развлекательном телешоу.

Нападающий ЦСКА и полузащитник армейцев провели матч в футбольном симуляторе FIFA 20 против форварда и защитника , представляющих «Спартак». Кибердерби завершилось со счётом 2:1 в пользу ЦСКА .

Трабукки выразил своё недовольство приходом игроков на телешоу во время режима самоизоляции в связи с пандемией коронавируса.

По всей Европе ведущие футболисты строго соблюдают самоизоляцию в своих квартирах. Своим примером они призывают народ также не выходить из дома. Тем временем в Москве...

По всей Европе ведущие футболисты строго соблюдают самоизоляцию в своих квартирах. Своим примером они призывают народ также не выходить из дома.



Тем временем в Москве 👏🏼👏🏼👏🏼 pic.twitter.com/AzodNGtzxU — Marco Trabucchi (@marco_trabucchi) 1 апреля 2020 г.

Напомним, вчера стало известно о том, что футболисты «Спартака» согласились на понижение зарплаты в условиях кризиса.