«Аякс», АЗ и ПСВ выступают за досрочное завершение сезона

«Аякс», АЗ и ПСВ рекомендуют Королевскому футбольному союзу Нидерландов завершить сезон досрочно.

Генеральный директор ПСВ Тоон Гербрандс поделился мнением об этом:

Мы не видим обоснований для проведения оставшихся матчей. Самое главное для нас — это здоровье людей. Наша страна пострадала больше всех. Практически у каждого есть знакомый, который пострадал из-за коронавируса.