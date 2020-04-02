«Аякс», АЗ и ПСВ выступают за досрочное завершение сезона

«Аякс», АЗ и ПСВ рекомендуют Королевскому футбольному союзу Нидерландов завершить сезон досрочно.
Генеральный директор ПСВ Тоон Гербрандс поделился мнением об этом:
Мы не видим обоснований для проведения оставшихся матчей. Самое главное для нас — это здоровье людей. Наша страна пострадала больше всех. Практически у каждого есть знакомый, который пострадал из-за коронавируса.
Не считаем осуществимой позицию УЕФА, чтобы доиграть сезон летом. Что нам делать с футболистами, у которых контракты истекают 30 июня? Помимо этого есть много вопросов без ответов.
Отметим, что запрет на проведение соревнований продлен в Нидерландах до 28 апреля. А зрителей не будут допускать до 1 июня.