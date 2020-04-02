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«Аякс», АЗ и ПСВ выступают за досрочное завершение сезона

сегодня, 21:21

«Аякс», АЗ и ПСВ рекомендуют Королевскому футбольному союзу Нидерландов завершить сезон досрочно.

Генеральный директор ПСВ Тоон Гербрандс поделился мнением об этом:

Мы не видим обоснований для проведения оставшихся матчей. Самое главное для нас — это здоровье людей. Наша страна пострадала больше всех. Практически у каждого есть знакомый, который пострадал из-за коронавируса.

Не считаем осуществимой позицию УЕФА, чтобы доиграть сезон летом. Что нам делать с футболистами, у которых контракты истекают 30 июня? Помимо этого есть много вопросов без ответов.

Отметим, что запрет на проведение соревнований продлен в Нидерландах до 28 апреля. А зрителей не будут допускать до 1 июня. 

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Все комментарии
beefs
beefs
сегодня в 22:51
разумное предложение
shlomo
shlomo
сегодня в 21:32
Голландцы, как всегда все решат....
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 21:31, ред.
В итоге каждая лига будет выносить решение сами.
drug01
drug01
сегодня в 21:22
Верное решение
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