В Беларуси приостановлены юношеский и юниорский чемпионаты

Белорусская федерация футбола приняла решение приостановить проведение игр юношеского и юниорского чемпионата:

На основании решения Бюро исполнительного комитета Ассоциации «Белорусская федерация футбола» от 02.04.2020 и в соответствии с рекомендациями Министерства спорта и туризма Республики Беларусь, АБФФ приостанавливает матчи юниорского и юношеского первенств Республики Беларусь по футболу до дальнейшего уведомления.

АБФФ также переносит начало молодежного первенства Республики Беларусь по футболу среди девушек до дальнейшего уведомления.