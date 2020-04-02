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В Беларуси приостановлены юношеский и юниорский чемпионаты

сегодня, 20:03

Белорусская федерация футбола приняла решение приостановить проведение игр юношеского и юниорского чемпионата:

На основании решения Бюро исполнительного комитета Ассоциации «Белорусская федерация футбола»  от 02.04.2020 и в соответствии с рекомендациями Министерства спорта и туризма Республики Беларусь, АБФФ приостанавливает матчи юниорского и юношеского первенств Республики Беларусь по футболу до дальнейшего уведомления.

АБФФ также переносит начало молодежного первенства Республики Беларусь по футболу среди девушек до дальнейшего уведомления.

Напомним, что Беларусь является единственной страной в Европе, где проводятся футбольные матчи. Ранее испанское издание Marca посвятило первую полосу этому. 

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Все комментарии
VIPded
VIPded
сегодня в 20:39
Поумнели наконец-то...
drug01
drug01
сегодня в 20:12
Значит видно конкурс придется закрыть?
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 20:05
ну началось..
главное высшую лигу завтра-послезавтра не троньте,а то там ставочки многообещающие зависли)
STVA 1
STVA 1
сегодня в 20:04, ред.
Пора и взрослый.
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