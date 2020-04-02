В Беларуси приостановлены юношеский и юниорский чемпионаты

Белорусская федерация футбола приняла решение приостановить проведение игр юношеского и юниорского чемпионата:
На основании решения Бюро исполнительного комитета Ассоциации «Белорусская федерация футбола» от 02.04.2020 и в соответствии с рекомендациями Министерства спорта и туризма Республики Беларусь, АБФФ приостанавливает матчи юниорского и юношеского первенств Республики Беларусь по футболу до дальнейшего уведомления.
АБФФ также переносит начало молодежного первенства Республики Беларусь по футболу среди девушек до дальнейшего уведомления.
Напомним, что Беларусь является единственной страной в Европе, где проводятся футбольные матчи. Ранее испанское издание Marca посвятило первую полосу этому.
главное высшую лигу завтра-послезавтра не троньте,а то там ставочки многообещающие зависли)
главное высшую лигу завтра-послезавтра не троньте,а то там ставочки многообещающие зависли)