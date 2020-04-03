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Серия А может быть возобновлена 24 мая

сегодня, 08:52

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора работает над планом возобновления сезона.

Пока что речь идет про 24 или 31 мая. Таким образом, все клубы должны будут начать тренировки не позднее 3 мая. Отмечается, что это возможно только при улучшении эпидемиологической ситуации с коронавирусом. Футболисты будут по очереди проходить тесты на COVID-19 и изолироваться до ожидания результатов. После этого все клубы будут тренироваться, если будут отрицательные тесты на наличие коронавируса. Отмечается, что тесты будут делаться даже для жен игроков.

Ранее президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина заявил, что что планирует возобновить сезон 20 мая.

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VIPded
VIPded
сегодня в 09:28
Разве что без болельщиков... И то дело.
ОПС
ОПС
сегодня в 08:55
Будем ждать.
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