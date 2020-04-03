Бернард может перейти в «Рому»

Полузащитник «Эвертона» Бернард может покинуть Англию ближайшим летом, пишет AS.
На бразильца претендует «Рома». Отметим, что наставник римлян Паулу Фонсека работал с игроком в «Шахтере». Контракт хавбека с «ирисками» же рассчитан до лета 2022 года.
Любопытно, что Бернард уже мог оказаться в Италии — в 2018 году футболист был близок к переходу в «Милан».
Не вижу себя в таблице рейтинга за месяц. А в таблице ВЫИГРАНО ЗА ДЕНЬ значусь, вместе с очками ;) Прошу разобраться...
Не вижу себя в таблице рейтинга за месяц. А в таблице ВЫИГРАНО ЗА ДЕНЬ значусь, вместе с очками ;) Прошу разобраться...