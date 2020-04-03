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Бернард может перейти в «Рому»

03 апреля 2020, 14:10

Полузащитник «Эвертона» Бернард может покинуть Англию ближайшим летом, пишет AS.

На бразильца претендует «Рома». Отметим, что наставник римлян Паулу Фонсека работал с игроком в «Шахтере». Контракт хавбека с «ирисками» же рассчитан до лета 2022 года.

Любопытно, что Бернард уже мог оказаться в Италии — в 2018 году футболист был близок к переходу в «Милан».

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
03 апреля в 19:58
Добрый вечер!
Не вижу себя в таблице рейтинга за месяц. А в таблице ВЫИГРАНО ЗА ДЕНЬ значусь, вместе с очками ;) Прошу разобраться...
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
03 апреля в 14:54
еще Луческу возился с ним в Шахтере как с маленьким мальчиком
STVA 1
STVA 1
03 апреля в 14:12
Удачи
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