Вьештица: «В Сербии можно попасть в тюрьму за нарушение карантина»

Бывший защитник «Зенита» и «Урала» рассказал, какие меры введены в Сербии для борьбы с коронавирусом:

В моем родном городе Нови-Сад более менее спокойно, но с пяти вечера до пяти утра вводится комендантский час (у нас он называется полицейским), в выходные выход на улицу вообще запрещен. Нарушителей не то, что штрафуют — в тюрьму можно попасть! Карантин в Сербии введен давно: закрыты бары, кафе, рестораны, магазины, работают только аптеки и продуктовые лавки. Людям старше 65 лет предписано постоянно оставаться в квартире — моя мама, например, уже недели две не выходит на улицу. Жесткие меры были приняты сразу после первых сообщений о смертельных случаях в Европе. У меня в Италии много друзей, вижу, что там происходит. Ужас. Жаль, что в Нови-Сад остаются люди, не отдающие отчета в степени серьезности угрозы — некоторые до сих пор беспечно гуляют в парках, как ни в чем ни бывало.

Сейчас в Сербии будут всех проверять на коронавирус. Когда эпидемия только началась, у жителей мерили температуру, но в больницы отправляли только тех, у кого 39 и выше. Сейчас тесты делают всем, кто испытывает малейшие симптомы, а затем предпринимаются все меры безопасности — видимо, поэтому смертность не такая высокая. Чемпионат Сербии по футболу остановлен, когда снова начнут играть в футбол, неизвестно. Коронавирусом заразились президент сербской федерации футбола и его помощник — от всего сердца желаю им и другим больным скорейшего выздоровления! Я последнее время работал в агентском бизнесе, в целом у меня все как у всех: дом, работа, дети. Были ли на примете футболисты, которые могли бы заиграть в российском чемпионате? Да, есть неплохие ребята, но сейчас сложно сказать, как пойдут дела.

Всем россиянам хочу пожелать здоровья — надеюсь, вместе мы справимся с распространением инфекции. У России и Сербии всегда были братские отношения — вот и сейчас, слышал, президент Путин отправит нам помощь для борьбы с коронавирусом. По-другому никак. И еще прошу соблюдать все предписанные меры предосторожности — на примере Италии мы видим, насколько серьезна ситуация. Все это не шутки. Берегите себя, пожалуйста!