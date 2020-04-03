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Вьештица: «В Сербии можно попасть в тюрьму за нарушение карантина»

03 апреля 2020, 14:19

Бывший защитник «Зенита» и «Урала» Милан Вьештица рассказал, какие меры введены в Сербии для борьбы с коронавирусом:

В моем родном городе Нови-Сад более менее спокойно, но с пяти вечера до пяти утра вводится комендантский час (у нас он называется полицейским), в выходные выход на улицу вообще запрещен. Нарушителей не то, что штрафуют — в тюрьму можно попасть! Карантин в Сербии введен давно: закрыты бары, кафе, рестораны, магазины, работают только аптеки и продуктовые лавки. Людям старше 65 лет предписано постоянно оставаться в квартире — моя мама, например, уже недели две не выходит на улицу. Жесткие меры были приняты сразу после первых сообщений о смертельных случаях в Европе. У меня в Италии много друзей, вижу, что там происходит. Ужас. Жаль, что в Нови-Сад остаются люди, не отдающие отчета в степени серьезности угрозы — некоторые до сих пор беспечно гуляют в парках, как ни в чем ни бывало.

Сейчас в Сербии будут всех проверять на коронавирус. Когда эпидемия только началась, у жителей мерили температуру, но в больницы отправляли только тех, у кого 39 и выше. Сейчас тесты делают всем, кто испытывает малейшие симптомы, а затем предпринимаются все меры безопасности — видимо, поэтому смертность не такая высокая. Чемпионат Сербии по футболу остановлен, когда снова начнут играть в футбол, неизвестно. Коронавирусом заразились президент сербской федерации футбола и его помощник — от всего сердца желаю им и другим больным скорейшего выздоровления! Я последнее время работал в агентском бизнесе, в целом у меня все как у всех: дом, работа, дети. Были ли на примете футболисты, которые могли бы заиграть в российском чемпионате? Да, есть неплохие ребята, но сейчас сложно сказать, как пойдут дела.

Всем россиянам хочу пожелать здоровья — надеюсь, вместе мы справимся с распространением инфекции. У России и Сербии всегда были братские отношения — вот и сейчас, слышал, президент Путин отправит нам помощь для борьбы с коронавирусом. По-другому никак. И еще прошу соблюдать все предписанные меры предосторожности — на примере Италии мы видим, насколько серьезна ситуация. Все это не шутки. Берегите себя, пожалуйста!

Ранее форвард «Урала» Андрей Панюков рассказал, чем занимается во время карантина.

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cska vperiod
cska vperiod
03 апреля в 17:21
Надо расстреливать.
andrefino13
andrefino13
03 апреля в 16:42
Я всегда, когда что нибудь не так, вспоминаю. Сказку Чипполино, проблем у нас нет, есть у тех, кто нами правит. Семьдесят лет назад были те же самые проблемы, всё модное, далеко забытое старое. Налог на солнце кстати существует в одной стране, не верите, проверьте.)))
Vave666
Vave666
03 апреля в 16:21
У нас нигде не ввели карантин! Самоизоляция только. путька ляпнул опять, ответственность снял с себя дал полномочия губерам и правительству вводить чп и на этом всё! Карантина не удет, выплат не будет, креды, налоги, плата за съём -плати в любом случае! Зарплаты никто не будет платить
Лучший клуб страны
Лучший клуб страны
03 апреля в 15:52
    andrefino13
    andrefino13
    03 апреля в 15:34
    Вот это называется паникерская статья, и за это нужно наказывать. Пока две страны Швеция и Беларусь, благодаря государству, живут.
    Binger
    Binger
    03 апреля в 14:31
    Строго в Сербии.
    STVA 1
    STVA 1
    03 апреля в 14:20
    В Китае хуже)))
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