Чеферин не исключил, что Лига чемпионов этого сезона не будет доиграна

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что еврокубки должны быть завершены не позднее 3 августа.

Мы можем завершить сезон в обычном формате, но также игры плей-офф могут пройти в формате одного матча на нейтральном поле. На данный момент мы не исключаем возможность проведения Финала восьми или Финала четырех. Сезон Лиги чемпионов и Лиги Европы должен закончиться к 3 августа, играть матчи этого сезона в сентябре или октябре — не вариант для нас. Мы попали в необычную ситуацию, поэтому проявляем гибкость в датах.

У нас есть варианты с возобновлением сезона в мае, июне или июле. Но он может и вообще не возобновиться. Если власти стран не разрешат нам проводить матчи, то мы ничего с этим не сможем поделать. Мы полностью зависим в этом вопросе от решения правительств.