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Чеферин не исключил, что Лига чемпионов этого сезона не будет доиграна

04 апреля 2020, 22:55

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что еврокубки должны быть завершены не позднее 3 августа.

Мы можем завершить сезон в обычном формате, но также игры плей-офф могут пройти в формате одного матча на нейтральном поле. На данный момент мы не исключаем возможность проведения Финала восьми или Финала четырех. Сезон Лиги чемпионов и Лиги Европы должен закончиться к 3 августа, играть матчи этого сезона в сентябре или октябре — не вариант для нас. Мы попали в необычную ситуацию, поэтому проявляем гибкость в датах. 

У нас есть варианты с возобновлением сезона в мае, июне или июле. Но он может и вообще не возобновиться. Если власти стран не разрешат нам проводить матчи, то мы ничего с этим не сможем поделать. Мы полностью зависим в этом вопросе от решения правительств.

Ранее Чеферин высказался по поводу решения федерации футбола Бельгии не доигрывать национальное первенство.

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Брулин
Брулин
вчера в 11:01
Чифирин предлагает перенести Коронавирус на 2021 год на период межсезонья
beefs
beefs
вчера в 10:31
печально
Великолепный
Великолепный
вчера в 10:14
Чего тогда наехали на Бельгию?
Которые решили не доигрывать чемпионат.
Как власти страны решат так и будет
и никакой УЕФА им не указ.
Опасный хулиган
Опасный хулиган
вчера в 09:04
Хоть при пустых трибунах, но надо доиграть.
Faustello
Faustello
вчера в 07:18
Батько даёт добро!))
VIPded
VIPded
вчера в 07:02
Доиграют.
ОПС
ОПС
вчера в 06:44
Проводите матчи в Белоруссии, пока разрешают.
112910415
112910415
вчера в 06:37
пока варианты есть
пока ...
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 05:42
Тут Ливерпуль за отмену результатов.
Albasin
Albasin
вчера в 00:07
Было бы хорошо.
mihaluch
mihaluch
04 апреля в 23:36
Когда надо тогда и завершат.
STVA 1
STVA 1
04 апреля в 22:58, ред.
Норм! Как сыграют , так и будет)
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