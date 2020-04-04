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Бербатов: «„Ливерпуль“ полностью заслуживает стать чемпионом Англии»

04 апреля 2020, 16:31

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов в общении с Betfair заявил, что «Ливерпуль» заслуживает стать чемпионом Англии в нынешнем сезоне.

Люди предлагают отдать титул «Ливерпулю». Честно говоря, они заслуживают чемпионство тем, как они играли. Никто их не догнал бы. Своей игрой, футболом, который они показывают, и тем, как сильно они оторвались от соперников, они полностью заслуживают получить титул в этом сезоне.

Ранее чемпионат Англии, как и большинство других национальных первенств в Европе, был приостановлен из-за пандемии коронавируса. «Ливерпуль» лидирует в турнирной таблице английской Премьер-Лиги, набрав 82 очка. Отрыв «красных» от идущего вторым «Ман Сити» составляет 25 баллов.

Отметим, что ранее Бербатов выбрал самый яркий момент нынешнего розыгрыша АПЛ.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
04 апреля в 20:59
Да никто не против
mihaluch
mihaluch
04 апреля в 18:28
Да конечно заслужил
Vezhliviy
Vezhliviy
04 апреля в 18:15
Разве это кто-то оспаривает?
Трубадур
Трубадур
04 апреля в 16:31
Абсолютно заслуженно.
ДАША Д
ДАША Д
04 апреля в 16:31
Отрыв впечатляет.
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