Бербатов: «„Ливерпуль“ полностью заслуживает стать чемпионом Англии»

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов в общении с Betfair заявил, что «Ливерпуль» заслуживает стать чемпионом Англии в нынешнем сезоне.
Люди предлагают отдать титул «Ливерпулю». Честно говоря, они заслуживают чемпионство тем, как они играли. Никто их не догнал бы. Своей игрой, футболом, который они показывают, и тем, как сильно они оторвались от соперников, они полностью заслуживают получить титул в этом сезоне.
Ранее чемпионат Англии, как и большинство других национальных первенств в Европе, был приостановлен из-за пандемии коронавируса. «Ливерпуль» лидирует в турнирной таблице английской Премьер-Лиги, набрав 82 очка. Отрыв «красных» от идущего вторым «Ман Сити» составляет 25 баллов.
Отметим, что ранее Бербатов выбрал самый яркий момент нынешнего розыгрыша АПЛ.