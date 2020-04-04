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Тарханов: «Чемпионат Беларуси – кошмар какой-то. Очень слабо»

04 апреля 2020, 17:37

Бывший главный тренер «Урала», а ныне вице-президент «Пюника» Александр Тарханов рассказал о своем быте в условиях карантина, а также поделился мыслями об уровне чемпионата Беларуси.

Самоизоляция проходит хорошо, сижу у себя дома за городом и иногда прогуливаюсь по поселку. Поднял весь архив, который собирал долгие годы. Читаю, изучаю. Сейчас вот читаю книгу Свен-Йорана Эрикссона, а также смотрю чемпионат Беларуси. Очень слабо, конечно, кошмар какой-то. Техническое оснащение очень слабое, но борются, бегают, желание огромное, но в целом очень слабо.

У нас в России не так много заболевших, а сейчас еще все пойдет на спад и можно будет продолжить чемпионат. Может, будет лучше начать играть сначала без зрителей. Нужно следить за ситуацией

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Все комментарии
janka bulka
janka bulka
вчера в 11:32
Ну если бы англичане или немцы так стебались над чьим-то чемпом, понятно бы было, но россияне... Откуда такое высокомерие? Ведь кроме купленного 8:1 Зенита после 0:4 в гостях, убедительных достижений против белорусских команд просто нет.
galem72
galem72
вчера в 10:22
Х***ю несёт этот престарелый тархан. Что РПЛ, что его ереванский Пюник находятся на таком же днищенском уровне.
Сп62
Сп62
04 апреля в 21:07
Поражаюсь, сколько в Белорусии смуглых ребят-легионеров. Значит для них не не только евро в почёте, но,наверное, и бульба.
Caniggia
Caniggia
04 апреля в 19:54
Как будто РПЛ это мега уровень. Такая же возня, хаос, тягомотина и беспросветность!
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
04 апреля в 19:46
Весенний футбол. Туда-сюда разбегаются ещё. А там глядишь Глеб опять передумает и вернётся, так общее "техническое оснащение"сразу вдвое улучшится.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
04 апреля в 19:07
Хотелось бы пожелать г-ну Тарханову посмотреть чемпионат Монголии, чтобы он в очередной раз, сравнивая его с российским, восхитился игрой наших футболистов и "опустил" монголо - белорусов. Как - то это все мелко, по-русски. Сравнил бы наш футбол с английским, так нет, надо унизить наших соседей. Натура таких критиков такова, что они почему-то не критикуют чемпионат, в котором тренируют одну из команд, и не сравнивают его уровень с российским. Как-то подленько...
LOpp
LOpp
04 апреля в 18:32
Наш чемпионат не намного сильнее
Serg_Diamond
Serg_Diamond
04 апреля в 18:28
Ну да, а Тарханов - местный Моуриньо...
beefs
beefs
04 апреля в 18:27
Чемпионат Беларуси сравним с нашим ФНЛ...
mihaluch
mihaluch
04 апреля в 18:25
Но только он один и остался.
Шишанутый
Шишанутый ответил Союзник противников
04 апреля в 18:24
Смотри рейтинги .Не наши,а твоего любимого Запада,коли так.
Зачем мне какие то рейтенги? Я чемпонат Росии видел и щас Беларусь сматрю, могу сам сравнить.
Aerobniy
Aerobniy
04 апреля в 18:19
Команды Тарханова многочисленные не лучше играли.
shlomo
shlomo
04 апреля в 18:11
Да ладно...хороший чемп...:)))
Союзник противников
Союзник противников ответил Шишанутый
04 апреля в 18:08
Чемпеонат Росии НЕ много лучше а тратят из бюджета денег НА много больше.
Смотри рейтинги .Не наши,а твоего любимого Запада,коли так.
Михаил Славнов
Михаил Славнов
04 апреля в 18:07
У нас так только один спартак играет.
Leha-ha50
Leha-ha50
04 апреля в 18:07
Кошмар, который все же можно посмотреть.
zsb1961
zsb1961
04 апреля в 18:04
Тарханов прав! Но, хоть показывают.
Брулин
Брулин
04 апреля в 17:58
Да пойдёт, нормальный футбик

Зато у них думаю с рентабельностью куда выше чем у РПЛ.
Шишанутый
Шишанутый
04 апреля в 17:45
Чемпеонат Росии НЕ много лучше а тратят из бюджета денег НА много больше.
cska vperiod
cska vperiod
04 апреля в 17:43, ред.
Кошмар не кошмар но проводим время и отвлекаемся от этого коронованного вируса.
VAN ARM
VAN ARM
04 апреля в 17:42
а у нас у клубов без трубы лучше что ли?
ДСА
ДСА
04 апреля в 17:39
Тм2.5 надо всегда ставить.
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