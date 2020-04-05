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«Ман Сити» и «Реал» готовы побороться за Кейна

вчера, 10:05

«Манчестер Сити» и «Реал» готовы побороться за приобретение форварда «Тоттенхэма» Харри Кейна. По данным источника, стоимость трансфера может составить 150 миллионов фунтов стерлингов, однако «горожан» и «сливочных» не отпугивает такая сумма.

Вместе с тем отмечается, что «Манчестер Юнайтед», похоже, выбыл из борьбы за Кейна. МЮ не устраивает высокая стоимость игрока. Кроме того, «красные дьяволы» отдают предпочтение работе над трансфером вингера дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо.

Напомним, ранее Кейн высказался о возможном уходе из «Тоттенхэма».

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Van Vanovich
Van Vanovich ответил cska vperiod
вчера в 23:13
Реал точно не будет бороться за дерево.
Еще как))
NOVA
NOVA
вчера в 16:35
только не в Реал, пускай уже лучше в мс перейдет!!
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao
вчера в 11:10
Бред. Полнейший бред. Реал лучше добавит и Мбаппе купит, чем это дерево, или за 70 млн Холланда, которому есть куда расти, в отличие от Кейна. Харри пересидел в Тоттенхэме. Ну а сити он не подходит по игровым параметрам.
ДСА
ДСА
вчера в 11:03
Тоттенхэму надо сейчас продавать, пока цена есть.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 10:24
Реал точно не будет бороться за дерево.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 10:14
кто пишет такие новости? один новостной бред идёт!!!!!
holms918
holms918
вчера в 10:10
Готовы к борьбе.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:07
Щас от неча делать хоть ТО открывай...
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