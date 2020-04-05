«Ман Сити» и «Реал» готовы побороться за Кейна

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вчера, 10:05

«Манчестер Сити» и «Реал» готовы побороться за приобретение форварда «Тоттенхэма» . По данным источника, стоимость трансфера может составить 150 миллионов фунтов стерлингов, однако «горожан» и «сливочных» не отпугивает такая сумма.

Вместе с тем отмечается, что «Манчестер Юнайтед», похоже, выбыл из борьбы за Кейна. МЮ не устраивает высокая стоимость игрока. Кроме того, «красные дьяволы» отдают предпочтение работе над трансфером вингера дортмундской «Боруссии» .

Напомним, ранее Кейн высказался о возможном уходе из «Тоттенхэма».