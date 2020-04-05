«Ман Сити» и «Реал» готовы побороться за Кейна

«Манчестер Сити» и «Реал» готовы побороться за приобретение форварда «Тоттенхэма» Харри Кейна. По данным источника, стоимость трансфера может составить 150 миллионов фунтов стерлингов, однако «горожан» и «сливочных» не отпугивает такая сумма.
Вместе с тем отмечается, что «Манчестер Юнайтед», похоже, выбыл из борьбы за Кейна. МЮ не устраивает высокая стоимость игрока. Кроме того, «красные дьяволы» отдают предпочтение работе над трансфером вингера дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо.
Напомним, ранее Кейн высказался о возможном уходе из «Тоттенхэма».