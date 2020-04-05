«Арсенал» сделал предложение по переходу Курзава

«Арсенал» намерен пополниться защитником «Пари Сен-Жермен» Лайвеном Курзава. Руководители «канониров» уже предложили игроку перейти в их клуб, сообщает источник со ссылкой на испанское издание Sport. Отмечается, что в услугах защитника также заинтересованы «Барселона» и «Наполи».
Контракт Курзава с «Пари Сен-Жермен» истекает по окончании сезона. Ожидается, что игрок покинет парижский клуб как свободный агент.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» также может усилиться полузащитником «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингардом.