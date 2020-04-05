«Арсенал» сделал предложение по переходу Курзава

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вчера, 09:26

«Арсенал» намерен пополниться защитником «Пари Сен-Жермен» . Руководители «канониров» уже предложили игроку перейти в их клуб, сообщает источник со ссылкой на испанское издание Sport. Отмечается, что в услугах защитника также заинтересованы «Барселона» и «Наполи».

Контракт Курзава с «Пари Сен-Жермен» истекает по окончании сезона. Ожидается, что игрок покинет парижский клуб как свободный агент.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» также может усилиться полузащитником «Манчестер Юнайтед» .