«Интер» включил двух игроков «Челси» в свой трансферный шорт-лист

Райола близок к завершению сделки по переходу Погба в «Реал»
13:20
7
Алаба: «Тест вакцины от коронавируса на африканцах? Они врачи или клоуны?»
12:09
21
Эмир Катара установил запрет в ПСЖ на продажу Мбаппе этим летом
10:56
15
Евсеев: «Беленов должен быть одним из кандидатов в сборную России»
10:25
13
«Барселона» не собирается продавать Гризманна
08:30
11
Смолов: «Ситуация потребовала моего возвращения в Россию»
00:04
28
Роналду запустил челлендж для прокачки пресса
22:21
15
УЕФА опроверг, что еврокубки должны завершиться до 3 августа
20:07
12
Роналду хочет вернуться в «Реал»
19:56
38
«Милан» хочет подписать Икарди
18:26
3
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Рейтинг БК
Защитник МЮ Шоу: «Сезон нужно аннулировать, если не удастся его доиграть»
14:38
3
Канчельскис рассказал про карантин в Узбекистане
14:25
3
ФИФА разрешит каждой федерации установить сроки завершения сезона
14:14
4
«Обнулился». Дмитрий Комбаров постригся налысо
13:53
7
Моратти: «„Интеру“ стоит попробовать подписать Месси»
13:39
8
Дм. Черышев о скандале вокруг Смолова: «Наверное, он поступил неправильно»
13:04
12
Шишкин: «Урезать зарплаты в процентах, возможно, не совсем правильно»
12:50
6
Президент Ла Лиги не согласен с предложенными реформами Касильяса
11:48
8
«Аталанта» выкупит Пашалича у «Челси» за 15 млн евро
11:36
10
Ван Дейк: «Хочу стать легендой „Ливерпуля“»
11:24
9
Тихонов: «Никогда ни с кем не менялся футболками»
11:14
8
Супруга Карпина — о рождении дочери: «Четвёртый точно будет Жорик»
10:40
15
Виллиан: «Уверен, что могу играть на высоком уровне ещё несколько лет»
10:13
6
Португальский защитник Диаш превзошёл результат Роналду в его челлендже
09:52
10
Фонсека: «Хотел бы, чтобы Смоллинг остался в „Роме“»
09:22
4
Федотов: «Восстановление Рами затянулось»
09:03
10
Шалимов — о коронавирусе: «Подумайте, кого вы обидели, оскорбили, кинули»
08:51
18
«Милан» не будет покупать Ракитича из-за его высоких требований по зарплате
08:41
7
Санья: «„Арсеналу“ ни в коем случае нельзя терять Обамеянга»
08:04
7
Бернардески покинет «Ювентус»
00:49
8
Славия - БАТЭ
Динамо - Шахтер
Неман - Белшина
Слуцк - Витебск
Торпедо-БелАЗ - Энергетик-БГУ
Городея - Динамо
Минск - БАТЭ
Смолевичи - Шахтер
Динамо - Ислочь
Славия - Рух
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