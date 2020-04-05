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Хави: «Роналдиньо входит в число лучших игроков в истории»

вчера, 08:33

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави, ныне тренирующий «Аль-Садд», в разговоре с Globo Esporte высказался о Роналдиньо и Лионеле Месси, с которыми вместе выступал в составе «сине-гранатовых».

Роналдиньо находится на уровне лучших [игроков в истории]. Пожалуй, то, чего ему не хватило, — это стабильность. Возможно, ему не хватило постоянства в пребывании на пике своей игры. По моему мнению, только Месси находится выше Роналдиньо, поскольку он был стабилен в последние несколько лет. Месси – лучший в истории, но Роналдиньо тоже входит в число лучших.

Отметим, что ранее Хави рассказал, какие игроки, по его мнению, усилили бы нынешний состав «Барселоны».

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Все комментарии
cska minus
cska minus ответил cska vperiod
вчера в 13:19
Рональдиньо величайший футболист а гном и рядом не стоял.
Стоять рядом это удел Петухеева.
Брулин
Брулин
вчера в 12:08
Хави объективно высказался об футболистах., респект!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 10:43
По мне так он самый лучший
DEIVID
DEIVID
вчера в 10:26
Самый техничный игрок за последние 30 лет.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 09:05
Рональдиньо величайший футболист а гном и рядом не стоял.
mihaluch
mihaluch
вчера в 09:01
Конечно находится.
shlomo
shlomo
вчера в 09:00
Согласен...
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 08:39
безусловно
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