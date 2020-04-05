Хави: «Роналдиньо входит в число лучших игроков в истории»

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вчера, 08:33

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави, ныне тренирующий «Аль-Садд», в разговоре с Globo Esporte высказался о Роналдиньо и , с которыми вместе выступал в составе «сине-гранатовых».

Роналдиньо находится на уровне лучших [игроков в истории]. Пожалуй, то, чего ему не хватило, — это стабильность. Возможно, ему не хватило постоянства в пребывании на пике своей игры. По моему мнению, только Месси находится выше Роналдиньо, поскольку он был стабилен в последние несколько лет. Месси – лучший в истории, но Роналдиньо тоже входит в число лучших.

Отметим, что ранее Хави рассказал, какие игроки, по его мнению, усилили бы нынешний состав «Барселоны».