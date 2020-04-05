Главный тренер БАТЭ: «Мы не можем просто отказаться выходить на поле»

Главный тренер БАТЭ после матча 3-го тура чемпионата Беларуси с «Рухом» поделился мнением о возможной приостановке турнира.

Мы играли для каждого из тех, кто наблюдал за матчем со стороны. Моя позиция — нет ничего дороже человеческого здоровья и жизни. Если есть угроза, надо реагировать. Но мы люди в некотором роде подневольные и не можем просто отказаться выходить на поле. Самый большой груз ответственности несут медики, им большой респект. Не всегда это приводит к благополучным исходам. Нам остается только играть и приносить положительные эмоции.