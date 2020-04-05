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Главный тренер БАТЭ: «Мы не можем просто отказаться выходить на поле»

вчера, 09:44
БАТЭЛоготип футбольный клуб БАТЭ (Борисов)1 : 0Логотип футбольный клуб РухРухМатч завершен

Главный тренер БАТЭ Кирилл Альшевский после матча 3-го тура чемпионата Беларуси с «Рухом» поделился мнением о возможной приостановке турнира.

Мы играли для каждого из тех, кто наблюдал за матчем со стороны. Моя позиция — нет ничего дороже человеческого здоровья и жизни. Если есть угроза, надо реагировать. Но мы люди в некотором роде подневольные и не можем просто отказаться выходить на поле. Самый большой груз ответственности несут медики, им большой респект. Не всегда это приводит к благополучным исходам. Нам остается только играть и приносить положительные эмоции.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 13:06
Главное не лезть со своими советами в чужой монастырь, они там сами разберутся, время покажет кто был прав
Lucky luciano
Lucky luciano ответил Q-J-G
вчера в 11:51
как скажет Лукашенко, так и будет. Лукашенко принимает правильные решения, любит свой народ, свою страну, ему доверять можно, не барыга, как в других странах
откуда же вы беретесь такие *
juvenale
juvenale ответил VAN ARM
вчера в 11:50
думаю что лука не идиот и знает что делает
конечно, весь мир идиоты....
Брулин
Брулин
вчера в 10:53
Хм.. подневольные. Холопы? Рабы? Слово не давали? Яиц не уродилось??
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 10:16
как скажет Лукашенко, так и будет. Лукашенко принимает правильные решения, любит свой народ, свою страну, ему доверять можно, не барыга, как в других странах
ДСА
ДСА
вчера в 10:03
Ждут решения батьки.
Zimmer
Zimmer
вчера в 10:00
Смотрите по обстановке.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 09:50
думаю что лука не идиот и знает что делает
beefs
beefs
вчера в 09:46
вы батьке скажите...
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