«Милану» придется продать кого-то из игроков, чтобы приобрести Милика

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вчера, 15:38

«Милан» планирует усилиться форвардом «Наполи» . «Россонери» видят в этом игроке замену для . Последний, вероятно, покинет «Милан» по окончании сезона, когда истечет его контракт, сообщает источник со ссылкой на Gazzetta dello Sport.

Вместе с тем отмечается, что для «красно-черных» является проблемой сумма, которую хочет получить за Милика «Наполи» — 40 миллионов евро. Чтобы заплатить такие деньги за нападающего, «Милану» придется продать кого-то из своих футболистов.

Ранее сообщалось, что Милик хочет уйти из «Наполи», поскольку клуб отказался повышать ему зарплату.