«Милану» придется продать кого-то из игроков, чтобы приобрести Милика

«Милан» планирует усилиться форвардом «Наполи» Аркадиушем Миликом. «Россонери» видят в этом игроке замену для Златана Ибрагимовича. Последний, вероятно, покинет «Милан» по окончании сезона, когда истечет его контракт, сообщает источник со ссылкой на Gazzetta dello Sport.
Вместе с тем отмечается, что для «красно-черных» является проблемой сумма, которую хочет получить за Милика «Наполи» — 40 миллионов евро. Чтобы заплатить такие деньги за нападающего, «Милану» придется продать кого-то из своих футболистов.
Ранее сообщалось, что Милик хочет уйти из «Наполи», поскольку клуб отказался повышать ему зарплату.