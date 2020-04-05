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Вирусолог: «Бундеслига может вернуться в мае, но при определенных условиях»

вчера, 15:57

Александр Кекуле, директор Института медицинской микробиологии в Университетском медицинском центре Галле, прокомментировал возможное возобновление чемпионата Германии.

Возобновление сезона в мае? Все возможно. Однако нужно думать о том, как игроки будут играть. 

Футболистам придется жить в изоляции с особыми условиями. Вся команда должна будет пройти специальный карантин. Кроме того, команда должна будет проверяться перед каждой игрой. 

Чисто с вирусологической точки зрения проблема может быть решена, но только в том случае, если вы создадите своего рода особый пузырь для футболистов. 

Ранее стало известно, что чемпионат Испании может быть возобновлен 5 июня.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 16:06
Ждём исчезновения этой заразы.
Albasin
Albasin
вчера в 15:59
Верно говорит.
beefs
beefs
вчера в 15:58
ждем с не терпением
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