Вирусолог: «Бундеслига может вернуться в мае, но при определенных условиях»

Александр Кекуле, директор Института медицинской микробиологии в Университетском медицинском центре Галле, прокомментировал возможное возобновление чемпионата Германии.

Возобновление сезона в мае? Все возможно. Однако нужно думать о том, как игроки будут играть.

Футболистам придется жить в изоляции с особыми условиями. Вся команда должна будет пройти специальный карантин. Кроме того, команда должна будет проверяться перед каждой игрой.

Чисто с вирусологической точки зрения проблема может быть решена, но только в том случае, если вы создадите своего рода особый пузырь для футболистов.