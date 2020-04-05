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Бывший тренер Роналду: «Нынешний отдых поможет Криштиану сохранить голод»

вчера, 15:03

Леонел Понтеш, бывший тренер форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, в общении с Gazzetta dello Sport заявил, что перерыв в сезоне, сделанный из-за пандемии коронавируса, поможет игроку набраться энергии. По словам Понтеша, Роналду сохранит голод и желание играть благодаря нынешнему отдыху.

Этот отдых, особенно в его возрасте, поможет ему перезарядить батареи, сохранить голод и желание играть.

Невероятно не то, что Роналду так хорош в 35 лет, невероятна его стабильность. Это просто нечеловеческие способности – быть на топ-уровне столько лет, меняя страны, команды и даже позиции на поле.

Напомним, ранее сообщалось, что Роналду был признан лучшим футболистом в истории по итогам голосования, организованного изданием Marca.

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Все комментарии
mortid
mortid
вчера в 19:12
Что сказать? вампирюга, футбольный. Не то что гном, только и может что в каталонском лесу золотые горшочки выпрашивать :D
NGYRZ
NGYRZ
вчера в 18:12
Это просто нечеловеческие способности – быть на топ-уровне столько лет, меняя страны, команды.
____________________

Месси такое и не снилось.
Agamaga
Agamaga
вчера в 15:54
Пойдёт наполнять ещё одну пробирку?
shlomo
shlomo
вчера в 15:39
Все правильно....
drug01
drug01
вчера в 15:05
Держись
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