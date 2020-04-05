Бывший тренер Роналду: «Нынешний отдых поможет Криштиану сохранить голод»

, бывший тренер форварда «Ювентуса» , в общении с Gazzetta dello Sport заявил, что перерыв в сезоне, сделанный из-за пандемии коронавируса, поможет игроку набраться энергии. По словам Понтеша, Роналду сохранит голод и желание играть благодаря нынешнему отдыху.

Этот отдых, особенно в его возрасте, поможет ему перезарядить батареи, сохранить голод и желание играть.

Невероятно не то, что Роналду так хорош в 35 лет, невероятна его стабильность. Это просто нечеловеческие способности – быть на топ-уровне столько лет, меняя страны, команды и даже позиции на поле.