Марадона: «Клубы пользуются моментом, чтобы не платить игрокам зарплату»

Главный тренер аргентинского клуба «Химнасия» Диего Марадона выразил мнение, что некоторые клубы могут извлечь выгоду из пандемии коронавируса и перестать выплачивать игрокам зарплаты.
Есть игроки, которые могут справиться с понижением зарплат — это правда, все это понимают. Но также есть футболисты, которые не могут играть бесплатно, даже в течение месяца. Клубы обязаны платить им.
Есть клубы, которые пользуются этим моментом, чтобы не платить футболистам зарплаты. Они обращаются с игроками как с рабами. Такое чувство, что у некоторых команд всегда пандемия коронавируса.
Почему если такой справедливый, то за простых сотрудников ни слова не сказал? Месси отказался от 70% зарплаты, но и делает вклады чтобы сохранить зарплату простым сотрудникам, которым нужно семьи кормить, а футболист Барсы, какой бы масти он ни был, проживёт год без зп.
Почему если такой справедливый, то за простых сотрудников ни слова не сказал? Месси отказался от 70% зарплаты, но и делает вклады чтобы сохранить зарплату простым сотрудникам, которым нужно семьи кормить, а футболист Барсы, какой бы масти он ни был, проживёт год без зп.
Ты считаешь,правильным не работая одни получают миллионы,как Месси а Штеген своей защитой ворот не меньше пользу приносил,чем Месси и даже временами больше,тогда почему на 70% снижают и ему,когда он 7 раз получает меньше,чем Месси?
Я считаю Месси лучшим игроком всех времен но как человека я его ненавижу.
Если кто ему не нравится в команде он не дает расслабиться,играть,пример Гризман.
Очень высокомерный типсон-сын типа.
К осени узнаешь,какая ненависть будет игроков Барсы против Месси
Ты считаешь,правильным не работая одни получают миллионы,как Месси а Штеген своей защитой ворот не меньше пользу приносил,чем Месси и даже временами больше,тогда почему на 70% снижают и ему,когда он 7 раз получает меньше,чем Месси?
Я считаю Месси лучшим игроком всех времен но как человека я его ненавижу.
Если кто ему не нравится в команде он не дает расслабиться,играть,пример Гризман.
Очень высокомерный типсон-сын типа.
К осени узнаешь,какая ненависть будет игроков Барсы против Месси
И разница в зарплатах между игроками есть везде. Ты не приравнивай среднего игрока или того же Штегена к Месси.
И разница в зарплатах между игроками есть везде. Ты не приравнивай среднего игрока или того же Штегена к Месси.
Не играя Месси все равно получает,как Тер Штеген,когда тот играл,разве это справедливо?
Раз все не играют,тогда все должны получат одинаково ровно.
Месси тварь.
Не играя Месси все равно получает,как Тер Штеген,когда тот играл,разве это справедливо?
Раз все не играют,тогда все должны получат одинаково ровно.
Месси тварь.