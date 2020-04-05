ГлавнаяНовости

Марадона: «Клубы пользуются моментом, чтобы не платить игрокам зарплату»

вчера, 13:57

Главный тренер аргентинского клуба «Химнасия» Диего Марадона выразил мнение, что некоторые клубы могут извлечь выгоду из пандемии коронавируса и перестать выплачивать игрокам зарплаты.

Есть игроки, которые могут справиться с понижением зарплат — это правда, все это понимают. Но также есть футболисты, которые не могут играть бесплатно, даже в течение месяца. Клубы обязаны платить им.

Есть клубы, которые пользуются этим моментом, чтобы не платить футболистам зарплаты. Они обращаются с игроками как с рабами. Такое чувство, что у некоторых команд всегда пандемия коронавируса.

Все новости
Защитник МЮ Шоу: «Сезон нужно аннулировать, если не удастся его доиграть»
Сегодня, 14:38 Комментарии4
Моратти: «„Интеру“ стоит попробовать подписать Месси»
Сегодня, 13:39 Комментарии8
Алаба: «Тест вакцины от коронавируса на африканцах? Они врачи или клоуны?»
Сегодня, 12:09 Комментарии21
Президент Ла Лиги не согласен с предложенными реформами Касильяса
Сегодня, 11:48 Комментарии8
Ван Дейк: «Хочу стать легендой „Ливерпуля“»
Сегодня, 11:24 Комментарии9
Виллиан: «Уверен, что могу играть на высоком уровне ещё несколько лет»
Сегодня, 10:13 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
explay-
explay- ответил cevin cigan
вчера в 20:25
Если гному по барабану,то "Сапогову" пипец без зарплаты! Всё верно Дон Диего обрисовал!
Месси получает то что заслужил, так что не надо тут.
Agamaga
Agamaga ответил ALBA BARCELONA 21
вчера в 18:25
В других командах зар плату снизили на 20% или вообще не снизили а самый богатый клуб мира на 70% снизили. Ты считаешь,правильным не работая одни получают миллионы,как Месси а Штеген своей защитой ворот не меньше пользу приносил,чем Месси и даже временами больше,тогда почему на 70% снижают и ему,когда он 7 раз получает меньше,чем Месси? Я считаю Месси лучшим игроком всех времен но как человека я его ненавижу. Если кто ему не нравится в команде он не дает расслабиться,играть,пример Гризман. Очень высокомерный типсон-сын типа. К осени узнаешь,какая ненависть будет игроков Барсы против Месси
Если ты не в курсе, то я тебе скажу, что 20% платит клуб, а остальные 80% правительство страны. В Испании такого нет, поэтому клубу приходится взять всё на себя и снизить 70%. Всегда и во все времена нападающие получали и будут получать больше, хоть он трижды Месси, это система не от него зависит. Он в условном МС получил бы ещё больше зарплаты, а вратарь в 10 раз меньше. Много ты понимаешь в капитализме? И как человек ты не можешь его знать и, что происходит внутри клуба мы знаем из СМИ. Даже если вести потолок зарплат, то вратарь всё равно будет меньше получать.
Почему если такой справедливый, то за простых сотрудников ни слова не сказал? Месси отказался от 70% зарплаты, но и делает вклады чтобы сохранить зарплату простым сотрудникам, которым нужно семьи кормить, а футболист Барсы, какой бы масти он ни был, проживёт год без зп.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил Agamaga
вчера в 16:23, ред.
Что ты пристал к Месси? В Барселоне самая высокая средняя зарплата среди всех спортивных команд. Там даже игрок со скамейки может прожить год без зарплаты. И разница в зарплатах между игроками есть везде. Ты не приравнивай среднего игрока или того же Штегена к Месси.
В других командах зар плату снизили на 20% или вообще не снизили а самый богатый клуб мира на 70% снизили.
Ты считаешь,правильным не работая одни получают миллионы,как Месси а Штеген своей защитой ворот не меньше пользу приносил,чем Месси и даже временами больше,тогда почему на 70% снижают и ему,когда он 7 раз получает меньше,чем Месси?
Я считаю Месси лучшим игроком всех времен но как человека я его ненавижу.
Если кто ему не нравится в команде он не дает расслабиться,играть,пример Гризман.
Очень высокомерный типсон-сын типа.
К осени узнаешь,какая ненависть будет игроков Барсы против Месси
Agamaga
Agamaga
вчера в 16:06
Сливочные фанаты сразу обсуждают Барсу. Про иконку пеналду совсем забыли. Никогда не соглашался на снижение зарплаты, наоборот выбивал жирный контракт, из-за отказа свалил в Италию доить юве.
Agamaga
Agamaga ответил ALBA BARCELONA 21
вчера в 16:00
Марадона совершенно прав."Месси Геваро" снизил(именно он уговорил игроков) на 70% урезать зарплаты.Раз никто не играет и все равны,тогда Месси,если он справедлив снизь с себя 70% так как получаешь 40 млн,зачем тогда с Штегена тоже 70% кот получает почти 7 раз меньше,чем Месси и других игроков. Не играя Месси все равно получает,как Тер Штеген,когда тот играл,разве это справедливо? Раз все не играют,тогда все должны получат одинаково ровно. Месси тварь.
Что ты пристал к Месси? В Барселоне самая высокая средняя зарплата среди всех спортивных команд. Там даже игрок со скамейки может прожить год без зарплаты.
И разница в зарплатах между игроками есть везде. Ты не приравнивай среднего игрока или того же Штегена к Месси.
cevin cigan
cevin cigan
вчера в 15:06, ред.
Если гному по барабану,то "Сапогову" пипец без зарплаты! Всё верно Дон Диего обрисовал!
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 15:04
Марадона совершенно прав."Месси Геваро" снизил(именно он уговорил игроков) на 70% урезать зарплаты.Раз никто не играет и все равны,тогда Месси,если он справедлив снизь с себя 70% так как получаешь 40 млн,зачем тогда с Штегена тоже 70% кот получает почти 7 раз меньше,чем Месси и других игроков.
Не играя Месси все равно получает,как Тер Штеген,когда тот играл,разве это справедливо?
Раз все не играют,тогда все должны получат одинаково ровно.
Месси тварь.
YS007
YS007
вчера в 15:01
У них итак зарплаты не по работе.
NEADEKVAT
NEADEKVAT ответил 11-и метровый
вчера в 14:50
Хитрый наркоман.
Че гевара тоже был аргентинский укурок) Что не так - при капитализме работяга всегда крайний, пусть даже самый переоцененный.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 14:17
наркоше на дозу не хватит?)))
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 14:16
Гашиш заговорил.
Caniggia
Caniggia
вчера в 14:12
Палка о двух концах!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 14:08
Ещё один жадина нашелся.
11-и метровый
11-и метровый
вчера в 13:58
Хитрый наркоман.
drug01
drug01
вчера в 13:58
Он прав!!!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100