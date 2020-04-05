Марадона: «Клубы пользуются моментом, чтобы не платить игрокам зарплату»

Главный тренер аргентинского клуба «Химнасия» выразил мнение, что некоторые клубы могут извлечь выгоду из пандемии коронавируса и перестать выплачивать игрокам зарплаты.

Есть игроки, которые могут справиться с понижением зарплат — это правда, все это понимают. Но также есть футболисты, которые не могут играть бесплатно, даже в течение месяца. Клубы обязаны платить им.

Есть клубы, которые пользуются этим моментом, чтобы не платить футболистам зарплаты. Они обращаются с игроками как с рабами. Такое чувство, что у некоторых команд всегда пандемия коронавируса.