Миллс — о сокращении выплат: «Если игроки хотят помочь, то делают это сами»

Бывший футболист «Манчестер Сити» Дэнни Миллс прокомментировал решение клубов сокращать зарплату игрокам из-за эпидемии коронавируса.
Все зависит от воли игроков. Если игроки хотят помочь, то делают это сами.
Некоторые футболисты Премьер-Лиги имеют возможность сделать это, и у них есть достаточно средств для этого. Некоторые игроки, которые играют в низших дивизионах, этого сделать не могут, у них и так в жизни много трудностей.
Ранее схожее мнение высказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни.