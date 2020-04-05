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Миллс — о сокращении выплат: «Если игроки хотят помочь, то делают это сами»

вчера, 13:17

Бывший футболист «Манчестер Сити» Дэнни Миллс прокомментировал решение клубов сокращать зарплату игрокам из-за эпидемии коронавируса. 

Все зависит от воли игроков. Если игроки хотят помочь, то делают это сами.

Некоторые футболисты Премьер-Лиги имеют возможность сделать это, и у них есть достаточно средств для этого. Некоторые игроки, которые играют в низших дивизионах, этого сделать не могут, у них и так в жизни много трудностей. 

Ранее схожее мнение высказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 14:06
Может вообще лишить зарплаты, если не работают?
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 13:42
А вот руни жаба душит.
ekbx__ub2b67
ekbx__ub2b67
вчера в 13:23, ред.
Насильно нельзя заставлять.
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