Руни: «Мне не нужно было ехать на ЧМ-2006»

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05 апреля 2020, 21:53

Бывший форвард сборной Англии считает, что ему нужно было пропустить ЧМ -2006.

Напомним, что накануне турнира футболист получил перелом стопы, но сумел восстановиться до начала мундиаля. Руни признался, что перед матчем против сборной Тринидада и Тобаго надорвал паховые мышцы, но утаил эту травму перед тренерским штабом.

Мы выполняли пробежку по тренировочному полю, и там лежал мяч. Я не смог устоять. Ударив по нему, я почувствовал надрыв. Я не сообщил о травме, пока не закончился турнир — не хотел разочаровывать врачей, которые с трудом помогли мне попасть на ЧМ . Сейчас я понимаю, что не должен был ездить на тот мундиаль...