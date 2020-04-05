ГлавнаяНовости

Руни: «Мне не нужно было ехать на ЧМ-2006»

05 апреля 2020, 21:53

Бывший форвард сборной Англии Уэйн Руни считает, что ему нужно было пропустить ЧМ-2006.

Напомним, что накануне турнира футболист получил перелом стопы, но сумел восстановиться до начала мундиаля. Руни признался, что перед матчем против сборной Тринидада и Тобаго надорвал паховые мышцы, но утаил эту травму перед тренерским штабом.

Мы выполняли пробежку по тренировочному полю, и там лежал мяч. Я не смог устоять. Ударив по нему, я почувствовал надрыв. Я не сообщил о травме, пока не закончился турнир — не хотел разочаровывать врачей, которые с трудом помогли мне попасть на ЧМ. Сейчас я понимаю, что не должен был ездить на тот мундиаль...

Ранее знаменитый в прошлом защитник Паоло Мальдини признался, что жалеет о решении отказаться от участия на ЧМ-2006 в составе сборной Италии.

Все новости
Райола: «У меня очень хорошие отношения с „Реалом“»
Сегодня, 15:20 Комментарии1
Ачерби: «Мы не должны спешить с возобновлением сезона»
Сегодня, 14:30 Комментарии3
Муссо: «Я бы подумал над предложением „Интера“»
Сегодня, 13:51 Комментарии1
Якини: «Это самый тяжелый период со времен последней войны»
Сегодня, 13:22 Комментарии3
Суарес: «Игроки „Барселоны“ всегда пытались помочь клубу»
Сегодня, 12:13 Комментарии5
Суарес: «Обсудим с клубом моё будущее тогда, когда будет подходящее время»
Сегодня, 12:08 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
05 апреля в 22:16
Сам себя наказал.
VAN ARM
VAN ARM
05 апреля в 21:57, ред.
так и есть
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100