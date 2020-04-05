Руни: «Мне не нужно было ехать на ЧМ-2006»

Бывший форвард сборной Англии Уэйн Руни считает, что ему нужно было пропустить ЧМ-2006.
Напомним, что накануне турнира футболист получил перелом стопы, но сумел восстановиться до начала мундиаля. Руни признался, что перед матчем против сборной Тринидада и Тобаго надорвал паховые мышцы, но утаил эту травму перед тренерским штабом.
Мы выполняли пробежку по тренировочному полю, и там лежал мяч. Я не смог устоять. Ударив по нему, я почувствовал надрыв. Я не сообщил о травме, пока не закончился турнир — не хотел разочаровывать врачей, которые с трудом помогли мне попасть на ЧМ. Сейчас я понимаю, что не должен был ездить на тот мундиаль...
Ранее знаменитый в прошлом защитник Паоло Мальдини признался, что жалеет о решении отказаться от участия на ЧМ-2006 в составе сборной Италии.