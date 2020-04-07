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Президент Ла Лиги: «Если Месси уйдет, это не будет трагедией»

вчера, 21:15

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал слухи о возможном уходе форварда «Барселоны» Лионеля Месси в Серию А.

Я не думаю, что приход Месси в Серию А может решить их проблемы с долгами и высокими денежными сборами. Цифры Серии А подчеркивают их экономические проблемы, которые, безусловно, Месси не решит.

Я бы хотел, чтобы Месси остался здесь, но если он уйдет, это не будет трагедией.

Говорили, что без Криштиану Роналду Ла Лига потеряет много денег, но вместо этого мы только зарабатываем. Наличие игроков помогает, но они не являются неотъемлемой частью чемпионата.

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Все комментарии
Messi_que_un_club
Messi_que_un_club ответил milanetto10
сегодня в 09:48
перейдёт в Интер а Роналду вернётся со спокойной душой в Реал
Побег от Месси 2))
milanetto10
milanetto10
сегодня в 09:32
перейдёт в Интер а Роналду вернётся со спокойной душой в Реал
BenderBender
BenderBender
сегодня в 07:49
Никуда этот жлоб не уйдет. Ссыкотно
NOVA
NOVA
сегодня в 01:08
рон ушел вот это была потеря особенно в их противостоянии с месси, а так если месси уйдет, не большая потеря, месси он и в африке месси!!
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 23:03
Гном это не потеря. Барсе только на пользу пойдет его уход!
Бубнин
Бубнин
вчера в 22:28
Да, можно и без игроков проводить чемпионат.
Caniggia
Caniggia
вчера в 22:23
Все уходили - Кройф, Марадона, Уго Санчес, Ромарио, Рауль, и т. д. Уйдёт и Месси, хотя это чуть более яркая история для Ла Лиги. Но жизнь продолжится и появятся новые гении 100%, хотя Роналду и Месси навсегда останутся космосом, немного отдалённым от других галактик!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:23
Теперь-да.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 22:10
да без любого футбол не пропадёт!!всегда найдётся новый кумир!!
mihaluch
mihaluch
вчера в 21:57
Пора брат пора.
da da da
da da da
вчера в 21:57
ну он прав,Рон ушел но интерес и посещаемость выросла,делаем выводы.
LOpp
LOpp
вчера в 21:48
Если Месси уйдет, для РПЛ это тоже не будет трагедией.
shlomo
shlomo
вчера в 21:46
Ясна песня...
Зидан 1972
Зидан 1972
вчера в 21:44
Очиститесь от допинга и от мафий!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:42, ред.
Все деньги, деньги и ни слова о том, что потеряет испанский футбол ВООБЩЕ с уходом аргентинца, а именно: из диадемы выдернут самый дорогостоящий бриллиант, и диадема потускнеет. Интересно другое: если это случится, год - другой болельщики погорюют, повспоминают, что был такой -то футболист и постепенно забудут о нем. Появятся новые кумиры (но не мастера высшего пилотажа, каковыми являются Месси и Роналду), и тогда все будут говорить: " Ничто не вечно под луной ".
Зидан 1972
Зидан 1972
вчера в 21:42, ред.
Очнитесь, у вас два года как трагедия!
STVA 1
STVA 1
вчера в 21:35
Рон ушел и Ла Лига потеряла. Лео уйдет тоже потеряет! Пока замены им не видно!
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил beefs
вчера в 21:27
правильно говорит
Потому Реал и не хочет Роньку возвращать.
beefs
beefs
вчера в 21:24
правильно говорит
vitya valdes
vitya valdes
вчера в 21:23, ред.
От ухода Роналду ла лига потеряла во всех смыслах, не пи3...и, старый моразматик. В финансовом плане, в привлекатености, нет противостояния Месси Роналду, эль классико ни о чем. Ла лигу многие перестали смотреть
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