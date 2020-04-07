Президент Ла Лиги: «Если Месси уйдет, это не будет трагедией»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал слухи о возможном уходе форварда «Барселоны» в Серию А.

Я не думаю, что приход Месси в Серию А может решить их проблемы с долгами и высокими денежными сборами. Цифры Серии А подчеркивают их экономические проблемы, которые, безусловно, Месси не решит.

Я бы хотел, чтобы Месси остался здесь, но если он уйдет, это не будет трагедией.

Говорили, что без Криштиану Роналду Ла Лига потеряет много денег, но вместо этого мы только зарабатываем. Наличие игроков помогает, но они не являются неотъемлемой частью чемпионата.