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Мальдера сообщил, что Шевченко хочет поработать в Серии А или АПЛ

вчера, 18:24

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко хочет в дальнейшем работать в одном из клубов итальянской Серии А или английской Премьер-Лиги. Об этом в разговоре с Tuttosport сообщил член тренерского штаба сборной Украины Андреа Мальдера.

После опыта работы с национальной командой его целью будет тренерская должность в клубе. Будет ли это в Серии А или в Премьер-Лиге, для него нет разницы.

Также Мальдера подчеркнул то, насколько Шевченко внимателен к деталям при работе.

Шевченко многому научился у тренеров, с которыми работал. Карло Анчелотти был его настоящим учителем. Шевченко скрупулезен при подготовке к матчам и в отслеживании прогресса игроков.

Отметим, что слухи связывают Шевченко с тренерской должностью в «Милане».

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VAN ARM
VAN ARM
вчера в 18:57
не возьмут)) он на майдане прыгал)))
свинина
свинина ответил cska vperiod
вчера в 18:50
Хохол скорее хочет покинуть Украину.
Главное...... твой осетин усатый уютно, устроился, и ничего не хочет покидать.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 18:37
Хохол скорее хочет покинуть Украину.
STVA 1
STVA 1
вчера в 18:25
Удачи
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:25
Пусть будет так...
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