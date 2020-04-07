Мальдера сообщил, что Шевченко хочет поработать в Серии А или АПЛ

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вчера, 18:24

Главный тренер сборной Украины хочет в дальнейшем работать в одном из клубов итальянской Серии А или английской Премьер-Лиги. Об этом в разговоре с Tuttosport сообщил член тренерского штаба сборной Украины Андреа Мальдера.

После опыта работы с национальной командой его целью будет тренерская должность в клубе. Будет ли это в Серии А или в Премьер-Лиге, для него нет разницы.

Также Мальдера подчеркнул то, насколько Шевченко внимателен к деталям при работе.

Шевченко многому научился у тренеров, с которыми работал. Карло Анчелотти был его настоящим учителем. Шевченко скрупулезен при подготовке к матчам и в отслеживании прогресса игроков.

Отметим, что слухи связывают Шевченко с тренерской должностью в «Милане».