Кроос выступил против снижения зарплат футболистам

Полузащитник «Реала» высказался о снижении зарплат футболистам из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Снижение зарплат — напрасная жертва. Я за то, чтобы игроки получали полную зарплату и разумно распоряжались ею, жертвуя на благотворительность. Есть множество организаций, которым необходима помощь.