Кроос выступил против снижения зарплат футболистам

Полузащитник «Реала» Тони Кроос высказался о снижении зарплат футболистам из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Снижение зарплат — напрасная жертва. Я за то, чтобы игроки получали полную зарплату и разумно распоряжались ею, жертвуя на благотворительность. Есть множество организаций, которым необходима помощь.
К тому же смотря какие суммы... Отказаться от снижения, которое допустим 3 ляма, а пожертвовать 200-300 тыс... о да, думаю футболисты согласятся :)
К тому же смотря какие суммы... Отказаться от снижения, которое допустим 3 ляма, а пожертвовать 200-300 тыс... о да, думаю футболисты согласятся :)