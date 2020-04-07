ГлавнаяНовости

Кроос выступил против снижения зарплат футболистам

вчера, 19:37

Полузащитник «Реала» Тони Кроос высказался о снижении зарплат футболистам из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Снижение зарплат — напрасная жертва. Я за то, чтобы игроки получали полную зарплату и разумно распоряжались ею, жертвуя на благотворительность. Есть множество организаций, которым необходима помощь.

Все новости
Сульшер: «Мы сможем подписать тех игроков, которых захотим»
Сегодня, 09:38 Комментарии3
Нолито: «Нам нельзя покидать свои дома»
Сегодня, 08:20 Комментарии5
Касильяс: «Я уверен, что однажды вернусь в „Реал“»
Сегодня, 07:57 Комментарии4
Спортдиректор «Удинезе»: «АПЛ объявит о досрочном завершении сезона»
Сегодня, 07:19 Комментарии8
Велозу: «Было здорово обыграть Роналду и видеть, как он злится»
Сегодня, 06:30 Комментарии5
Сарр: «Роналду – лучший футболист мира. Его голы – произведения искусства»
Сегодня, 05:34 Комментарии9
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
311
311
вчера в 21:21
Ну тогда масками будешь зарплату получать!)
drug01
drug01
вчера в 20:28
Все будет хорошо!
Artuom
Artuom
вчера в 20:23
Ага, прям вот все поголовно футболисты побегут жертвовать на благотворительность...

К тому же смотря какие суммы... Отказаться от снижения, которое допустим 3 ляма, а пожертвовать 200-300 тыс... о да, думаю футболисты согласятся :)
Трубадур
Трубадур
вчера в 20:11
Зарплату платят за работу.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 20:09
не КРОССУ решать кому сколько платить
holms918
holms918
вчера в 20:02
Это вариант.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 19:37, ред.
не выход хотя что то
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100