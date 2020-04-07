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Куадрадо – о сокращении зарплаты в «Юве»: «Надеемся, мы подали пример»

вчера, 19:17

Полузащитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо в разговоре со Sky Sport Italia рассказал, как принималось решение о сокращении зарплаты игроков «старой синьоры» на фоне приостановки футбольных турниров из-за пандемии коронавируса.

Наш капитан Кьеллини поговорил с руководством клуба и потом рассказал всем нам в группе в WhatsApp о том, что обсуждалось. Мы поговорили обо всем, что происходит. Это сложный период для каждого, так что естественно, что все мы хотели сделать свой вклад. Надеемся, что мы подали пример другим.

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Все комментарии
Izmar
Izmar
вчера в 20:13
Жизнь заставит.
drug01
drug01
вчера в 19:27
Пример хороший!
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 19:25
это уже кризис
beefs
beefs
вчера в 19:18
печалька
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