Куадрадо – о сокращении зарплаты в «Юве»: «Надеемся, мы подали пример»

Полузащитник «Ювентуса» в разговоре со Sky Sport Italia рассказал, как принималось решение о сокращении зарплаты игроков «старой синьоры» на фоне приостановки футбольных турниров из-за пандемии коронавируса.

Наш капитан Кьеллини поговорил с руководством клуба и потом рассказал всем нам в группе в WhatsApp о том, что обсуждалось. Мы поговорили обо всем, что происходит. Это сложный период для каждого, так что естественно, что все мы хотели сделать свой вклад. Надеемся, что мы подали пример другим.