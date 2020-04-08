Диего Карлос прокомментировал слухи о том, что им интересуется «Ливерпуль»

Защитник «Севильи» Диего Карлос в беседе с Estadio Deportivo прокомментировал информацию о том, что им интересуется «Ливерпуль».

Пока мой агент не разговаривал со мной об этом. Я не заинтересован в знаниях о других командах. Я всегда говорю агенту, что если он будет говорить мне что-то, нужно, чтобы это была конкретная информация. Я говорю ему, чтобы он не обращался ко мне с историями, потому что я должен быть сосредоточен на «Севилье». Я не хочу, чтобы всё это меня отвлекало.