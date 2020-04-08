ГлавнаяНовости

Диего Карлос прокомментировал слухи о том, что им интересуется «Ливерпуль»

сегодня, 00:01

Защитник «Севильи» Диего Карлос в беседе с Estadio Deportivo прокомментировал информацию о том, что им интересуется «Ливерпуль».

Пока мой агент не разговаривал со мной об этом. Я не заинтересован в знаниях о других командах. Я всегда говорю агенту, что если он будет говорить мне что-то, нужно, чтобы это была конкретная информация. Я говорю ему, чтобы он не обращался ко мне с историями, потому что я должен быть сосредоточен на «Севилье». Я не хочу, чтобы всё это меня отвлекало.

Отметим, ранее стало известно, что «Ливерпуль» намерен усилиться форвардом «Вулверхэмптона» Адамой Траоре. Сообщалось, что «красные» узнали стоимость игрока.

Все новости
Сульшер: «Мы сможем подписать тех игроков, которых захотим»
Сегодня, 09:38 Комментарии3
Нолито: «Нам нельзя покидать свои дома»
Сегодня, 08:20 Комментарии5
Касильяс: «Я уверен, что однажды вернусь в „Реал“»
Сегодня, 07:57 Комментарии4
Спортдиректор «Удинезе»: «АПЛ объявит о досрочном завершении сезона»
Сегодня, 07:19 Комментарии8
Велозу: «Было здорово обыграть Роналду и видеть, как он злится»
Сегодня, 06:30 Комментарии5
Сарр: «Роналду – лучший футболист мира. Его голы – произведения искусства»
Сегодня, 05:34 Комментарии9
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 00:07
это не его вариант!))
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 00:06
Сейчас много фантазёров.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100