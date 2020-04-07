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Вратарь «Смолевичей»: «Здоровье людей важнее, чемпионат нужно остановить»

вчера, 23:43

Российский вратарь клуба «Смолевичи» Александр Фильцов выразил мнение, что чемпионат Белоруссии нужно приостановить, несмотря на то, что к нему сейчас приковано большое внимание.

К белорусскому чемпионату сейчас пристальное внимание. Многие страны приобрели телеправа на его показ. В России «Матч ТВ» транслирует все игры. Это, безусловно, положительный момент. Да и просто приятно, что чемпионат, в котором выступаешь, широко освещают. Тем не менее, считаю, что в сложившейся ситуации важнее здоровье людей и что чемпионат нужно приостановить до того времени, когда ситуация улучшится. Мы играем для болельщиков. Посещаемость турнира и без того не самая высокая, сейчас же зрителей на трибунах почти нет, и обстановка совсем унылая. На нашем последнем матче 5 апреля с «Витебском» было порядка 100 человек. Если последует решение о приостановке чемпионата, это, на мой взгляд, будет правильно. Но пока надо выполнять контракт.

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Все комментарии
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
сегодня в 08:28
Нытик
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 23:51
против батьки возникаешь??))опасно)) это не россия))
cska minus
cska minus
вчера в 23:44
Так будет лучше
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