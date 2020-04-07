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Дибала вспомнил о том, как принял решение перейти в «Ювентус»

вчера, 22:41

Нападающий Пауло Дибала вспомнил свой переход в «Ювентус» в 2015 году.

Помню этот день, словно это было вчера. Я был дома вместе со своей семьей. На тот момент у меня было несколько предложений от различных клубов, но я ждал именно предложение от «Ювентуса». Я знал, что они за мной следят. Верил, что рано или поздно они свяжутся с моим агентом. Так и произошло. Я всегда хотел играть за «Ювентус».

И вот как-то мой агент связался со мной и сказал, что в течение часа мне наберут из «Ювентуса». Так и случилось. Это был директор Фабио Паратичи. Он заверил меня, что сделает всё возможное для моего трансфера. После того как я положил трубку, я бросился к маме, обнял ее и сказал, что «Ювентус» — единственный клуб, за который я хочу играть.

Ранее сообщалось, что Дибала требует от «Ювентуса» зарплату в 12 млн евро в год.

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VAN ARM
VAN ARM
вчера в 22:42, ред.
я думаю ты не одинок в этом! но не у всех получилось и получится!!
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