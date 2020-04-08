Директор «Байера» предложил перейти на систему весна-осень

Директор леверкузенского «Байера» Фернандо Карро выступил с предложением перейти на новый формат календаря весна-осень из-за пандемии коронавируса. Он также отметил, что изменение календаря именно сейчас имеет смысл, потому что Чемпионат Мира в Катаре 2022 года пройдет зимой.

Нужно перейти на такую систему, чтобы все расписание помещалось в рамках одного календарного года. Тогда у команд будет время завершить сезон-2019/20 к октябрю или ноябрю, а в январе начать новый.

Если завершить сезон досрочно, немецкие клубы не получат денег от ТВ-контрактов. Без этих средств некоторые команды обанкротятся. Так что отмена сезона — не вариант.