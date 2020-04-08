ГлавнаяНовости

Директор «Байера» предложил перейти на систему весна-осень

сегодня, 00:18

Директор леверкузенского «Байера» Фернандо Карро выступил с предложением перейти на новый формат календаря весна-осень из-за пандемии коронавируса. Он также отметил, что изменение календаря именно сейчас имеет смысл, потому что Чемпионат Мира в Катаре 2022 года пройдет зимой.

Нужно перейти на такую систему, чтобы все расписание помещалось в рамках одного календарного года. Тогда у команд будет время завершить сезон-2019/20 к октябрю или ноябрю, а в январе начать новый.

Если завершить сезон досрочно, немецкие клубы не получат денег от ТВ-контрактов. Без этих средств некоторые команды обанкротятся. Так что отмена сезона — не вариант.

Ранее игроки «Байера» пошли на понижение зарплаты из-за коронавируса.

Все новости
Сульшер: «Мы сможем подписать тех игроков, которых захотим»
Сегодня, 09:38 Комментарии3
Нолито: «Нам нельзя покидать свои дома»
Сегодня, 08:20 Комментарии5
Касильяс: «Я уверен, что однажды вернусь в „Реал“»
Сегодня, 07:57 Комментарии4
Спортдиректор «Удинезе»: «АПЛ объявит о досрочном завершении сезона»
Сегодня, 07:19 Комментарии8
Велозу: «Было здорово обыграть Роналду и видеть, как он злится»
Сегодня, 06:30 Комментарии5
Сарр: «Роналду – лучший футболист мира. Его голы – произведения искусства»
Сегодня, 05:34 Комментарии9
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
spartak kursk
spartak kursk
сегодня в 09:06
Пора перевести футбол о одногодовой режим.....
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 00:34
Может если непмцы перейдут на весна-осень и наши одумаются.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 00:25
и вас к истокам потянуло ))))))) бодрее немура))
drug01
drug01
сегодня в 00:19
хорошо
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100