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Со склада РФС украдено экипировки на 3,5 млн рублей

03 апреля 2020, 12:39

Телеграм-канал «Мутко против» сообщил, что со склада РФС в Бирюлево украдено имущества на 3,5 миллиона рублей.

Пропажа экипировки была обнаружена еще в конце марта. После проведения инвентаризации стал известен размер ущерба.

В пресс-службе РФС подтвердили эту информацию:

Мы обратились в правоохранительные органы, ведется расследование. Была украдена в основном тренировочная одежда — подтрусники, футболки, сланцы, шорты,  одна сетка для мячей — всего пара десятков позиций. Но проблем с экипировкой национальных команд мы не видим, обеспечим их всем необходимым.

Напомним, что часть сотрудников РФС работает удаленно из-за пандемии коронавируса.

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ЮЗИК
ЮЗИК
03 апреля в 20:31
Кому столько барахла понадобилось
Vezhliviy
Vezhliviy
03 апреля в 16:11
Либо кони, либо свиньи, больше некому.
blitz
blitz
03 апреля в 15:39
Началось в деревне утро....
Faustello
Faustello ответил makkie
03 апреля в 14:47
Со склада РФС украдено экипировки на 3,5 млн рублей _______________________________ На месте преступления обнаружено послание: Ничего личного, просто привычка. и подпись - Артём Д.
типо - этой мой старинный флешмоб ))
Faustello
Faustello ответил волгодон 2
03 апреля в 14:46, ред.
почему-то на ум сразу пришёл воспитанник Спартака Дзюба)
На фоне сокращений зп в период короны, решил вспомнить былое
Faustello
Faustello
03 апреля в 14:44
Зюба опять за старое...
BenderBender
BenderBender
03 апреля в 14:13
Зюба с мудко намутили
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
03 апреля в 13:27
Неужели снова Дзюба?
волгодон 2
волгодон 2 ответил mihaluch
03 апреля в 13:25
Украл Мутко не ради корысти а дабы не отвыкнуть.
Успел сымитировать ограбление.
Сторожиха нежно усыплена хлороформом и связана без нанесения телесных повреждений. Операция состоялась)
Azu-Killah37
Azu-Killah37
03 апреля в 13:09
Подтрусники-футболки-сланцы-шорты-1 сетка=3 500 000 рублей)
mihaluch
mihaluch
03 апреля в 13:05
Украл Мутко не ради корысти а дабы не отвыкнуть.
beefs
beefs
03 апреля в 13:04
такая мелочь, стоит ли об этом упоминать...
волгодон 2
волгодон 2
03 апреля в 13:01
почему-то на ум сразу пришёл воспитанник Спартака Дзюба)
КЭТиК
КЭТиК
03 апреля в 12:52
Неуж то сами футболисты растащили?
makkie
makkie
03 апреля в 12:50
Со склада РФС украдено экипировки на 3,5 млн рублей
_______________________________

На месте преступления обнаружено послание:

Ничего личного, просто привычка.
и подпись - Артём Д.
LOpp
LOpp
03 апреля в 12:47, ред.
Вскоре. Инстаграм Дзюбы: "Продается экипировка сборной России. Не дорого. Предложение ограничено."
VIPded
VIPded
03 апреля в 12:46
Выяснили, что сторожа на удалёнке не справляются...
ОПС
ОПС
03 апреля в 12:40
Как так то?
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