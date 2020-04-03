Со склада РФС украдено экипировки на 3,5 млн рублей

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03 апреля 2020, 12:39

Телеграм-канал «Мутко против» сообщил, что со склада РФС в Бирюлево украдено имущества на 3,5 миллиона рублей.

Пропажа экипировки была обнаружена еще в конце марта. После проведения инвентаризации стал известен размер ущерба.

В пресс-службе РФС подтвердили эту информацию:

Мы обратились в правоохранительные органы, ведется расследование. Была украдена в основном тренировочная одежда — подтрусники, футболки, сланцы, шорты, одна сетка для мячей — всего пара десятков позиций. Но проблем с экипировкой национальных команд мы не видим, обеспечим их всем необходимым.