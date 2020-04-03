Со склада РФС украдено экипировки на 3,5 млн рублей

Телеграм-канал «Мутко против» сообщил, что со склада РФС в Бирюлево украдено имущества на 3,5 миллиона рублей.
Пропажа экипировки была обнаружена еще в конце марта. После проведения инвентаризации стал известен размер ущерба.
В пресс-службе РФС подтвердили эту информацию:
Мы обратились в правоохранительные органы, ведется расследование. Была украдена в основном тренировочная одежда — подтрусники, футболки, сланцы, шорты, одна сетка для мячей — всего пара десятков позиций. Но проблем с экипировкой национальных команд мы не видим, обеспечим их всем необходимым.
Напомним, что часть сотрудников РФС работает удаленно из-за пандемии коронавируса.
Сторожиха нежно усыплена хлороформом и связана без нанесения телесных повреждений. Операция состоялась)
Сторожиха нежно усыплена хлороформом и связана без нанесения телесных повреждений. Операция состоялась)
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На месте преступления обнаружено послание:
Ничего личного, просто привычка.
и подпись - Артём Д.
_______________________________
На месте преступления обнаружено послание:
Ничего личного, просто привычка.
и подпись - Артём Д.