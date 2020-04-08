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«Реал» намерен приобрести Мбаппе

вчера, 09:37

«Реал» уже этим летом планирует приобрести нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе. В услугах футболиста лично заинтересован наставник команды Зинедин Зидан

Парижане же намерены продлить контракт с французом до 2025 года. Клуб готов увеличить его зарплату в два раза. Ранее сообщалось, что эмир Катара установил запрет в ПСЖ на продажу Мбаппе в ближайшее трансферное окно.

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Все комментарии
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 15:06
Перейдет в 35 лет,если доживет
eleven LC
eleven LC
вчера в 14:52
Не знаю когда но то что Мбаппе будет играть за Реал это точно,он создан носить сливочную футболку и забивать голы !
Килиану всего 22 (будет) так что лет 13 у него есть карьеры и однажды он будет в Реале!
blitz
blitz ответил VAN ARM
вчера в 12:08
а бабла то на все хотелки хватит???)))
Вот, вот, особенно в кризис....
NOVA
NOVA
вчера в 11:42
было бы здорово, но я думаю этим летом навряд ли. хотя дай бог!! а вот следующим летом можно было бы взять и намного дешевле!!
Тага Дага
Тага Дага
вчера в 11:37
В услугах заинтересован лично Зидан...как будто в мире можно будет найти другого тренера кто не заинтересован в Мбаппе....уже всех купили,Мбаппе,Холанда..Левандовски,Рибери...половина английских команд...тьфу противно на Реал.
Donner
Donner
вчера в 10:49
Будет намерен до пенсии Мбаппе.
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
вчера в 10:23
с нападением печально всё же, надо усиление, а то наш алжирский открыватель зон явно не справляется!
shlomo
shlomo
вчера в 10:20
Хорошее намерение...
VIPded
VIPded
вчера в 09:55
Эмира сложно переубедить...)))
VAN ARM
VAN ARM ответил BenderBender
вчера в 09:46, ред.
Рон то ладно. Вот зюба хочет!!! Даже каминг-аут сделал. Думает, мож поможет.
зюба в приоритете )))зидан это во сне видит)))
Alex12357
Alex12357
вчера в 09:45
Нужно напомнить ,а то позабыли про Камерунское Эму!
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 09:45
а бабла то на все хотелки хватит???)))
BenderBender
BenderBender ответил Ангел неБесГрешен
вчера в 09:42, ред.
А как же Ронаду? Он же ж тоже хочет...
Рон то ладно. Вот зюба хочет!!! Даже каминг-аут сделал. Думает, мож поможет.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:39, ред.
А как же Ронаду? Он же ж тоже хочет...
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