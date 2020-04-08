«Реал» намерен приобрести Мбаппе

«Реал» уже этим летом планирует приобрести нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе. В услугах футболиста лично заинтересован наставник команды Зинедин Зидан.
Парижане же намерены продлить контракт с французом до 2025 года. Клуб готов увеличить его зарплату в два раза. Ранее сообщалось, что эмир Катара установил запрет в ПСЖ на продажу Мбаппе в ближайшее трансферное окно.
Килиану всего 22 (будет) так что лет 13 у него есть карьеры и однажды он будет в Реале!
Килиану всего 22 (будет) так что лет 13 у него есть карьеры и однажды он будет в Реале!